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【新冠疫苗】康希諾生物：新冠疫苗III期臨床試驗達標　半日破頂升逾兩成

股市 12:07 2021/02/01

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康希諾生物：重組新型冠狀病毒疫苗達到預設的主要安全性及有效性標準

康希諾生物 （06185） 公布重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（Ad5-nCoV） III期臨床試驗進展。康希諾生物表示，已完成Ad5-nCoV的III期臨床試驗中期分析的病例累積，相關數據已提交獨立數據監察委員會（IDMC）分析及提供建議。

康希諾生物公布，已接獲IDMC的通知，在本次中期分析中，Ad5-nCoV成功達到預設的主要安全性及有效性標準，無任何與疫苗相關的嚴重不良事件發生，因此公司可繼續推進Ad5-nCoV的III期臨床試驗。截至公告日期，對公司而言該試驗參與者接種的是疫苗還是安慰劑仍屬盲態。

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康希諾生物股價造好，康希諾生物一度破頂升26%、高見317.4元，半日升幅仍達21%，報304.8元，成交8.66億元。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 疫苗 冠狀病毒 康希諾生物－B（06185）

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