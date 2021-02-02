▲ 【遊戲驛站GME】Robinhood放寬限購令 最新准買20股GameStop （附表）

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發散戶「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，帶動GME上周股價累升4倍。Robinhood早前曾將GME的買入股數限制收窄至1股，最新已再放寬。Robinhood先將GME買入數量上限放寬至4股，其後進一步放寬至准買20股GME。

GME股價收市瀉3成 沽空倉位已大減逾半，詳情請看【下一頁】

另外，Robinhood還放寬了另外幾隻股票的交易限制，當中包括AMC院線（美：AMC）由10股放寬至350股、高斯電子（美：KOSS）由2股放寬至150股。

遊戲驛站GameStop挫30.8%，收報225美元，股價盤後續跌14%，最新報193.68美元。

Robinhood推限購令只准買5股，詳情請看【下一頁】

遊戲驛站GameStop等多隻美股上演股價瘋狂，網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」集合散戶力量挾淡倉，Robinhood於上周四一度禁止買入GameStop及AMC等13隻股票，其後「轉軚」表示會恢復相關股票「有限度買入」。

Robinhood一周兩度注資 共籌265億應對散戶炒賣

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責任編輯︰梁浩碩