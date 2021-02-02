  • 19°C
香港時間 : 2021202日 (二) 09:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】Robinhood放寬限購令　最新准買20股GameStop （附表）

股市 08:20 2021/02/02

分享：

【遊戲驛站GME】Robinhood放寬限購令　最新准買20股GameStop （附表）

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發散戶「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，帶動GME上周股價累升4倍。Robinhood早前曾將GME的買入股數限制收窄至1股，最新已再放寬。Robinhood先將GME買入數量上限放寬至4股，其後進一步放寬至准買20股GME。

GME股價收市瀉3成　沽空倉位已大減逾半，詳情請看【下一頁】

另外，Robinhood還放寬了另外幾隻股票的交易限制，當中包括AMC院線（美：AMC）由10股放寬至350股、高斯電子（美：KOSS）由2股放寬至150股。

遊戲驛站GameStop挫30.8%，收報225美元，股價盤後續跌14%，最新報193.68美元。

Robinhood推限購令只准買5股，詳情請看【下一頁】

遊戲驛站GameStop等多隻美股上演股價瘋狂，網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」集合散戶力量挾淡倉，Robinhood於上周四一度禁止買入GameStop及AMC等13隻股票，其後「轉軚」表示會恢復相關股票「有限度買入」。

Robinhood一周兩度注資　共籌265億應對散戶炒賣

【遊戲驛站GME】美散戶撼贏華爾街　對冲基金到底輸左幾多個億？

【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥　高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰

【遊戲驛站GME】Robinhood急集資逾10億美元　由散戶至愛變眾矢之的、CEO：須符財務要求（第二版）

【買 TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 GameStop（美：GME）

上一篇文章

【疫情焦點】全球確診新增27萬宗　美國新增12萬

下一篇文章

【阿里業績】阿里巴巴收市後放榜 上季經調整盈利料增長2成、利潤率降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元
【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？
【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港