▲ 【遊戲驛站GME】Robinhood再收緊限購令 只准買一股GameStop （附表）

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發散戶「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，帶動GME上周股價累升4倍。Robinhood繼早前只允許用戶最多買入5股GME後，再收緊限購令，最新將GME的買入股數限制收窄至1股。另外，AMC院線（美：AMC）10股、高斯電子（美：KOSS）2股、諾基亞（美：NOK）2000股。

遊戲驛站GameStop盤前跌4%，報312.01美元。

Robinhood推限購令只准買5股，詳情請看【下一頁】

遊戲驛站GameStop等多隻美股上演股價瘋狂，網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」集合散戶力量挾淡倉，Robinhood於上周四一度禁止買入GameStop及AMC等13隻股票，其後「轉軚」表示會恢復相關股票「有限度買入」。

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責任編輯︰梁浩碩