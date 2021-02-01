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【遊戲驛站GME】Robinhood再收緊限購令　只准買一股GameStop （附表）

股市 07:51 2021/02/01

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【遊戲驛站GME】Robinhood再收緊限購令　只准買一股GameStop （附表）

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發散戶「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，帶動GME上周股價累升4倍。Robinhood繼早前只允許用戶最多買入5股GME後，再收緊限購令，最新將GME的買入股數限制收窄至1股。另外，AMC院線（美：AMC）10股、高斯電子（美：KOSS）2股、諾基亞（美：NOK）2000股。

遊戲驛站GameStop盤前跌4%，報312.01美元。

Robinhood推限購令只准買5股，詳情請看【下一頁】

遊戲驛站GameStop等多隻美股上演股價瘋狂，網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」集合散戶力量挾淡倉，Robinhood於上周四一度禁止買入GameStop及AMC等13隻股票，其後「轉軚」表示會恢復相關股票「有限度買入」。

【遊戲驛站GME】美散戶撼贏華爾街　對冲基金到底輸左幾多個億？

【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥　高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰

【遊戲驛站GME】Robinhood急集資逾10億美元　由散戶至愛變眾矢之的、CEO：須符財務要求（第二版）

【買 TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 GameStop（美：GME）

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【盈喜盈警】時代鄰里發盈喜　料年度淨利潤按年最少升140%

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