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道指上周五跌620點　港股ADR升27點

股市 07:27 2021/02/01

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道指上周五跌620點　港股ADR升27點

道指上周五跌620點
美股上周五下挫，市場憂投機活動加劇波動，加上強生（J&J）研發新冠疫苗的臨床測試表現遜色，道指曾瀉747點，收報29982點，跌620點或2%；標指收報3714點，跌73點或1.93%；納指收報13,070點，跌266點或2%。

港股ADR升27點
港股ADR收報28311點，升27點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.55元，跌0.4元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報692.42元，升10.92元或1.6%。恒指夜期收報28204點，跌115點，低水80點。

紐約期油跌近0.3%
市場關注新冠肺炎疫情對經濟的影響，油價個別發展，紐約期油收報52.5美元，跌0.14美元或近0.3%；布蘭特期油收報55.88美元，升0.35美元或0.6%。

美滙指數變動不大
美元變動不大，美滙指數報90.61，歐元兌美元報1.2121；美元兌日圓報104.79。

美國10年期債息報1.07厘。

紐約期金升0.5%
美股下跌，加上強生（J&J）研發新冠疫苗臨床測試表現遜色，部分避險資金流入金市，紐約期金收報1850.3美元，升9.1美元或0.5%。現貨金於1853美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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