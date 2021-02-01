【開市9點半】北水年金產品都可買港股　人民幣定存有2.3厘高息

（1）人社部上周五批准5隻內地年金基金，可通過股票型養老金產品投資港股。2020年12月30日，人社部已調整港股年金基金可投資範圍，通知設定各項投資範圍上限，投資港股通標的（指範圍）產品比例，不得高於投資資產淨值的20%；投資單隻股票專項型養老金產品的比例，不得高於投資資產淨值的10%。內地又多一條水喉可以買港股，而1月全月北水已掃逾900億元騰訊（00700）。

即睇開市9點半重點：

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【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港

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（2）人民幣處於升值趨勢，不過，趁年關前人民幣拆息高企，令人民幣定存產品出現難得的較高息情況，1年期人民幣定期存款2.3厘，不容錯過。

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【人民幣定期存款】人民幣定存爆加息戰 一年定存最高息2.3厘

（3）美國政府換屆，小米（01810）即出手，入稟要求從黑名單除名，試探美國新政府看法，出一次顯示出雷軍出手之快，決斷力之強；記得去年12月，雷軍亦趁小米股價突破，突然大手批股向市場拎300億元，股價其後繼續突破。

【美國制裁】小米起訴美國國防部及財政部 要求從黑名單中除名

（4）新股環聯連訊今日招股，主要收入來源為電訊基礎設施，主要客戶為中興、大族激光和華工科技。

【新股IPO】環聯連訊1473即日起招股 入場費2343元

（5）貝康醫療今日截止招股，接着有兩間醫藥公司，已通過聆訊，月內招股。

【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！ 2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元

【新股IPO】貝康醫療2170周一截止招股 孖展錄268億、超額認購146倍

（6）遊戲驛站GME對美股的影響力，高盛亦警告不能輕視，究竟有幾多對冲基金參與沽空，以及究竟平倉未？若未平倉隨時影響持倉內的其他貨。高盛指散戶仍然有錢，尤其是政府派錢後，散戶仍有資本繼續玩。

【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥 高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰

（7）全球最大沽空對沖基金（Kynikos Associates）創辦人、華爾街知名空頭Jim Chanos亦指，近來美股市場狂熱，沽空機構一直苦苦掙扎，早已被打得落花流水。

【遊戲驛站GME】華爾街全球最大對沖基金指GME事件已政治化

（8）阿里入主高鑫零售及新管理層的首份業績，聚焦當然是有何新搞作。

【公司業績】高鑫零售去年多賺1.3%至28.7億人幣 不派全年息

（9）海航集團遭破產重組後，旗下海航控股接着公布業績，去年虧損達600億元人民幣水平，並發布《關於上市公司治理專項自查報告的公告》，詳列資金被佔用情況，反映官方已查清數簿，轉到下一步處理或處分的階段。

【海航爆煲】海航控股巨虧580億至650億 破A股紀錄 自查報告爆被佔用巨額資金

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉