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【樓市現象】新盤新股兩路勁吸資金 二手業主叫價趨強硬 周末十大屋苑成交量跌逾2成

股樓投資 08:31 2021/02/01

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去年第四季以來樓市保持暢旺，就算是疫情第四波爆發，發展商暫緩推出新盤，市場焦點更聚焦在二手市場，大型屋苑成交量錄強勁升幅。不過，自今年以來新盤開始再出擊，部份開價更有驚喜，吸引準買家眼球，同時重磅新股也吸去市場大批資金，剛過去的周末十大屋苑成交量跌逾2成。

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利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手市場氣氛熱鬧，周末多個新盤連環推售，吸納不少客源，買家焦點落入一手；二手方面，業主態度轉趨硬淨，議價空間收窄，準買家需要較多時間考慮入市。同時，上周港股出現較大幅波動，加上新股認購反應熾熱，凍結大量資金，令周末二手交投暫見回落。

 

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綜合利嘉閣地產分行網絡數據，剛過去的周末日（1月30至1月31日）十大指標屋苑累計錄得15宗二手買賣個案，較上個周末（1月23至1月24日）的19宗按周減少4宗或21%，為近四個周末以來最少。廖偉強相信待投資者的資金回籠過後，資金將再次轉投樓市，二手交投有望反彈趨旺。

【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表，詳見【下一頁

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剛過去的周末十大指標屋苑買賣之中，以屋苑劃分，以嘉湖山莊表現最佳，錄得4宗成交；其次為美孚新村錄得3宗買賣；至於，太古城及麗港城，分別錄得2宗成交；黃埔花園、新都城、沙田第一城及映灣園各自錄得1宗；康怡花園及杏花村則暫未有錄得成交。
 
利嘉閣地產分行經理蕭啟諾表示，周末嘉湖山莊錄得4宗成交，其中一宗為7期景湖居9座高層F室，實用面積約442平方呎，為兩房間隔，以約550萬元沽出，折合實用面積呎價約12,443元。

 

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記者：陳詠妍

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