【遊戲驛站GME】GME淡友Point72補充彈藥傳數日內急籌117億元　主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷。據市場分析機構S3 Partners數據顯示，沽空GME導致對冲基金已損失197.5億美元（約1530.6億港元），其中上周五（1月29日）單日蝕62億元。《華爾街日報》此前引述消息人士透露，美國對沖基金Melvin Capital首當其衝，1月份結算資產損失高達53%，需要緊急注資。另外，彭博最新報道，Point72基金近日籌集了15億美元（約117億港元）資金，集資原因是看到市場有投資機會。

華爾街日報報道指出，Melvin Capital今年初擁有的基金資產總值約125億美元，目前大減至逾80億美元，當中已包括由對沖基金Citadel及科恩（Steven Cohen）旗下Point72資產管理公司，提供的合共27.5億美元應急注資。作為交易一部分，Citadel及科恩獲得Melvin Capital為期3年的非控制性收入份額。Melvin Capital由普洛特金（Gabe Plotkin）創立，他是對沖基金巨頭科恩的前明星投資經理。

Citadel、Point72及其他夥伴投資者，都在本輪交易中蒙受損失。根據彭博最新報道，Point72在幾日內籌集了15億美元資金。在此之前，Point72向Melvin Capital提供了7.5億美元緊急現金。消息指，Point72集資原因是看到市場有投資機會。消息人士又指，Point72在1月損失了約9%。

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截至周二收市，GameStop股價已跌穿100美元關口，周二收報90美元。兩日累跌逾7成。淡倉數據上，數據公司S3 Partners表示，超過3500萬股GameStop的淡倉已被平倉，淡倉只剩下有2710萬股，即淡倉已減逾半。另一研究公司IHS Markit數據，GameStop的淡倉持倉由1月中旬佔自由流動股的114%，大減至39%。

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挾淡倉成績單方面，金融分析公司Ortex數據顯示，沽空GameStop的對沖基金在1月就勁蝕125億美元。S3 Partners數據更顯示，沽空GME導致對冲基金已損失197.5億美元（約1530.6億港元）。

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早前沽空機構香櫞創辦人Andrew Left，及對冲基金Melvin Capital創辦人Gabe Plotkin齊齊表態「投降」，而香櫞及後表明轉向「從良」，不再發表沽空報告。CNBC報道，Melvin Capital已在GameStop大約150美元時平倉投降認輸。

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編輯：袁諾曦