【遊戲驛站GME】美散戶撼贏華爾街　GME主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，帶動GME上周股價累升4倍。據市場分析機構S3 Partners數據顯示，沽空GME導致對冲基金已損失197.5億美元（約1530.6億港元），其中上周五（1月29日）單日蝕62億元。另外，《華爾街日報》引述消息人士透露，美國對沖基金Melvin Capital首當其衝，1月份結算資產損失高達53%，需要緊急注資。

報道指，Melvin Capital今年初擁有的基金資產總值約125億美元，目前大減至逾80億美元，當中已包括由對沖基金Citadel及科恩（Steven Cohen）旗下Point72資產管理公司，提供的合共27.5億美元應急注資。作為交易一部分，Citadel及科恩獲得Melvin Capital為期3年的非控制性收入份額。Melvin Capital由普洛特金（Gabe Plotkin）創立，他是對沖基金巨頭科恩的前明星投資經理。

到目前為止，Citadel、Point72及其他夥伴投資者，都在本輪交易中蒙受損失。彭博引述消息人士指，Point72在GameStop風暴輸家之一，今個月該基金下跌了10%至15%。

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不過，淡友似乎未被嚇走，S3 Partners稱，仍有淡友持倉，或有新基金加入沽空行列，上周GME沽空倉僅下跌8%或500萬股，大部分平倉主要在周四（28日）進行。

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上周四券商罕有聯手限制「WSB概念股」賣買，GME應聲下挫44%，周五有限度恢復買賣後，GME全日彈67.9%，收報325美元，全周股價累升4倍，全月更上升16倍。

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圖看GME事件重點

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美國散戶持續多日「挾淡倉」行動，早前沽空機構香櫞創辦人Andrew Left，及對冲基金Melvin Capital創辦人Gabe Plotkin齊齊表態「投降」，而香櫞及後表明轉向「從良」，不再發表沽空報告。

CNBC報道，Melvin Capital已在GameStop大約150美元時平倉投降認輸。GameStop周五收市報325元，升68%。

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編輯：袁諾曦