  • 20°C
香港時間 : 2021201日 (一) 10:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】美散戶撼贏華爾街　GME主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成

股市 10:03 2021/02/01

分享：

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，帶動GME上周股價累升4倍。據市場分析機構S3 Partners數據顯示，沽空GME導致對冲基金已損失197.5億美元（約1530.6億港元），其中上周五（1月29日）單日蝕62億元。另外，《華爾街日報》引述消息人士透露，美國對沖基金Melvin Capital首當其衝，1月份結算資產損失高達53%，需要緊急注資。

報道指，Melvin Capital今年初擁有的基金資產總值約125億美元，目前大減至逾80億美元，當中已包括由對沖基金Citadel及科恩（Steven Cohen）旗下Point72資產管理公司，提供的合共27.5億美元應急注資。作為交易一部分，Citadel及科恩獲得Melvin Capital為期3年的非控制性收入份額。Melvin Capital由普洛特金（Gabe Plotkin）創立，他是對沖基金巨頭科恩的前明星投資經理。

到目前為止，Citadel、Point72及其他夥伴投資者，都在本輪交易中蒙受損失。彭博引述消息人士指，Point72在GameStop風暴輸家之一，今個月該基金下跌了10%至15%。

華爾街全球最大對沖基金指GME事件已政治化，詳看【下一頁】

不過，淡友似乎未被嚇走，S3 Partners稱，仍有淡友持倉，或有新基金加入沽空行列，上周GME沽空倉僅下跌8%或500萬股，大部分平倉主要在周四（28日）進行。

高盛警告「挾淡倉」持續金融市場將崩潰，詳看【下一頁】

上周四券商罕有聯手限制「WSB概念股」賣買，GME應聲下挫44%，周五有限度恢復買賣後，GME全日彈67.9%，收報325美元，全周股價累升4倍，全月更上升16倍。

David Webb料「接火棒」者承受泡沫爆破，詳見【下一頁】

圖看GME事件重點

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美國散戶持續多日「挾淡倉」行動，早前沽空機構香櫞創辦人Andrew Left，及對冲基金Melvin Capital創辦人Gabe Plotkin齊齊表態「投降」，而香櫞及後表明轉向「從良」，不再發表沽空報告。

CNBC報道，Melvin Capital已在GameStop大約150美元時平倉投降認輸。GameStop周五收市報325元，升68%。

相關文章：【遊戲驛站GME】香櫞宣布不再發表沽空報告　專注研究好倉投資機會

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

美股 沽空 GameStop（美：GME）

上一篇文章

【盈喜盈警】時代鄰里料年度淨利潤按年最少升140%　股價升逾7%

下一篇文章

康希諾生物升近9%　疫苗III期臨床試驗達到預設主要安全性及有效性標準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥　高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰
【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥　高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰
【新股IPO】貝康醫療2170周一截止招股　孖展錄268億、超額認購146倍
【新股IPO】貝康醫療2170周一截止招股　孖展錄268億、超額認購146倍
【新股IPO】再有藥股準備招股　昭衍新藥擬本周進行上市前預演、集資最多46億
【新股IPO】再有藥股準備招股　昭衍新藥擬本周進行上市前預演、集資最多46億
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破