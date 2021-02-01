【新年大抽獎】戶戶送推138萬元大抽獎　有機會贏取Sony PS5

▲ 戶戶送將每日送出終極大獎各一份，包括Sony PlayStation 5及24K金幸運曲奇擺設。（戶戶送供圖及PS網站圖片）

農曆新年將至，戶戶送推出總值超過138萬元的抽獎活動，一連兩星期每天送出600多份大禮，今日（2月1日）至14日期間訂購戶戶送，即可每日自動參加抽獎一次，有機會贏取PS5等獎品。

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戶戶送將每日送出終極大獎各一份，包括Sony PlayStation 5及名貴黄金飾品—24K金幸運曲奇擺設。此外，每日送出100份面值$100或$200的堂食禮券，包括Pirata、Gaia、PizzaExpress、芽莊及居食屋「和民」五間餐飲集團。還有面值$50或$100的DON DON DONKI、7-11及Marks & Spencer購物禮券，每日名額300個。當然亦有每日超過200份的戶戶送現金券或到會服務禮券，現金等值由$100至最高$1,000不等。

除了大抽獎，戶戶送還有多款期間限定的賀年食品優惠，即日至2月26日訂購莆田的盆滿缽滿鮑魚盆菜 (四位用)享9折$979.2；即日至2月25日訂購茶木的眷村小盤菜只需$226；即日至2月28日Greyhound Café更帶來新年精緻福盒只需$348。

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責任編輯：朱悅瀅