【海航爆煲】海航控股巨虧580億至650億　破A股紀錄　自查報告爆被佔用巨額資金

▲ 海航集團周五（29日）發表聲明，集團收到債權人入稟海南省高級人民法院的通知書，申請海航集團破產重組。

海航集團周五（29日）發表聲明，集團收到債權人入稟海南省高級人民法院的通知書，申請海航集團破產重組，事件涉及未能如期償還債務等問題。海航集團持股的海福德集團 （00442） 和CWT International （00521） 分別發表公告，公司已獲海航集團告知有關債務重組事宜。

海航控股（滬：600221）公布巨額虧損，淨虧損達580億至650億元（人民幣，下同），破A股歷來紀錄，可能被實施退市風險警示，虧損原因是新冠肺炎疫情影響，導致經營大幅虧損，同時因海航集團等公司重要關聯方被債權人申請重整，導致公司所持關聯方的股權投資、應收關聯方款項、金融資產及飛機資產等預計可能出現損失。基於審慎原則，公司對所持關聯方的股權投資、應收關聯方款項、金融資產、飛機資產等計提大額減值及對關聯方擔保計提擔保合同損失。

（1）主營業務影響。初步統計，2020年經營性利潤虧損約165億元。

（2）資產減值影響。因海航集團等公司重要關聯方被債權人申請重整，導致公司所持關聯方的股權投資、應收關聯方款項、金融資產及飛機資產等預計可能出現損失。

基於審慎原則，公司計提對關聯方擔保合同損失，並對所持關聯方的股權投資、應收關聯方款項、金融資產及飛機資產等計提減值損失合計約460億元。

海航控股近年純利/虧損 2020年 料虧損580億至650億 2019年 +5.4億 2018年 -35.9億 2017年 +33.2億 2016年 +31.4億 2015年 +30億 2014年 +25.9億

海航控股披露自查報告，發現公司存在股東及關聯方非經營性資金佔用、未披露擔保、需關注的資產。

海航控股指出，正積極與股東及關聯方溝通，督促其盡快解決非經營性資金佔用及未披露擔保等問題。如1個月內股東及關聯方不能解決問題，公司股票可能存在被實施「其他風險警示」的風險。

此外，海航控股指出，如果法院正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《股票上市規則》第13.4.14 條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

海航宣佈債權人申請海航集團破產，詳情可看﹕【下一頁】

海福德集團表示，董事會已確認海航集團的債務重組不會對集團業務及營運構成任何重大不利影響。

CWT International 表示，集團將持續關注事件進展，並指現時集團整體營運在重大方面仍照常進行。現時海航集團透過海航實業及其他公司間接持有集團51.25%股權。

據公告，海南銀行及長安銀行旗下的寶雞高新支行早前以海航集團及海航實業不能清償到期債務及明顯缺乏清償能力為由，向海南省高級人民法院申請破產重整。

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編輯﹕賴奕羚