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【公司業績】高鑫零售去年多賺1.3%不派息 新業務啟動短期影響盈利

股市 11:57 2021/02/01

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高鑫零售去年純利多賺1.3%。

高鑫零售 （06808） 公布去年全年業績，截至去年底止，公司全年盈利按年增1.34%至28.72億元（人民幣，下同），每股盈利30分；不派全年息。高鑫零售指，今年是新業務模式啟動元年，雖然新業務投入短期內影響盈利水平，但期望兩年內業務將重回高速增長軌道。

高鑫零售股價跌3.6%，現報7.76港元。

期內，收入按年增0.14%至954.8億元，其中租戶的租金收入按年跌14.1%至35億元。公司去年同店銷售（按除去家電之貨品銷售計算）增長1%。

集團開展了社區團購業務，截至去年底止，集團與菜鳥驛站合作的社區團購業務已在逾36個城市，集團預計今年業務可帶來30億以上的貢獻。

公司於去年開設4家新大賣場「大潤發」、3家中型超市「中潤發」及24家小型超市「小潤發」。截止12月底止，集團共有484家大賣場、6家中型超市，而現時已有30家小型超市。今年計劃開50間中型超市及超過200間小型超市。

主席兼首席執行官黃明端表示，今年集團戰略會從被動防守轉為主動進攻，轉型至多業態、全渠道的發展，預期資本開支達30億元，且會逐步提高。雖然手心木大盈利水平雖然有影響，但認為值得，期望明年業績可回復至高單位數增長，2年後可有雙位數的增長。

（第二版加入管理層講話）

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責任編輯：謝卓榮

港股 零售 派息 高鑫零售（06808） 每股盈利

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