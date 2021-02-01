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【ESG】龐寶林創辦ESG基準學會　推動公司改善ESG提高估值

Hot Talk 11:41 2021/02/01

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環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，IESGB）創辦人龐寶林及亞洲金融科技師學會創會人郭志成表示，ESG近年逐漸被外界重視。

港交所於2019年5月修訂《環境、社會及管治報告指引》，要求提升在環境、社會及管治（Environment、Social、Governance，簡稱ESG）方面的披露信息。環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，IESGB）創辦人龐寶林表示，ESG近年逐漸被外界重視，反映現時本港金融生態經已改變。

金管局將成立綠色商業銀行聯盟，擬發80億美元綠債，詳情可看﹕【下一頁】

他表示，以前較多機構投資者關心ESG，但自新冠疫情爆發後，開始有散戶投資者關心投資的可持續性，投資ESG基金和綠色債券進行中長線投資。因此在去年成立該學會，加強公眾對ESG的認識。

另一方面，不少公司亦希望透過ESG實踐永續經營改善經營前景。龐寶林舉例，內地公司近年改善ESG，有望可提高公司估值。他指，中國本身在環境（E）方面走得較前，社會（S）和管治（G）發展相對較慢，但自中美貿易戰後，內地近年加快開放走向國際化，因此有望改善上述兩者。

不過，亞洲金融科技師學會創會人郭志成則表示，現時世界各地對ESG的評估標準並不統一，例如恒指和MSCI的ESG評級裡的核心評估指標數量、涵蓋範圍並不相同，反映現時仍有不少改善空間。

環境社會及企業管治基準學會舉辦「環境、社會及企業管治成就大獎2020」，現正邀請上市及非上市企業參與，從即日起可接受報名。

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編輯﹕賴奕羚

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