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【機迷熱話】《瘟疫公司》全新模式《解藥風雲》PC版上架　遊戲情節有幾貼地？

商業 19:33 2021/01/31

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新冠肺炎疫情肆虐全球，原本只在小說、遊戲出的封城鎖國情況，卻在現實不斷上演。電子遊戲《瘟疫公司》去年亦因此再度流行，開發商Ndemic Creations乘勢推出全新模式《解藥風雲》，日前PC版遊戲正式上架。

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原有模式的《瘟疫公司》以「病毒」為題，玩家需不斷把病毒升級，令感染人數持續增加，目標是令病毒擴散至全世界。而全新模式的《解藥風雲》卻是以拯救世界為目標。玩家的角色設定為醫療組織，需要在解藥傳遞至全球前，解決不同問題，並以各種措施來阻止病毒傳播。

《解藥風雲》的遊戲情節更與現實非常相似及貼地，玩家可指揮科研團隊在全球找尋「零號病人」、向政府發出警報，並製定一些防疫措施，包括旅行禁令、強制封鎖等。

    點擊圖片放大
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Ndemic Creations表示，《解藥風雲》的開發過程得到世界衞生組織、流行病預防創新聯盟（CEPI） 等衞生組織全力協助。《解藥風雲》在新冠肺炎疫情完結前，將免費向所有《瘟疫公司》玩家開放。

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責任編輯：葉泳珊

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