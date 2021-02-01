【網購商機】文創網站Pinkoi香港訂單按年增逾8成　港人網購最愛買竟然是...？

▲ Pinkoi港澳區副總經理鄧倩盈透露，去年香港市場整體訂單數量按年升82%。另於南豐紗廠有實體店Pinkoi SPACE。（受訪者提供圖片）

疫情帶動網購生意，亞洲文創商品網站Pinkoi港澳區副總經理鄧倩盈透露，去年香港市場整體訂單數量按年升82%。當中什麼產品最熱賣？

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鄧坦言，去年香港市場的銷售理想，尤其是限聚令收緊時，不少人在家工作或上課，帶動咖啡相關產品的訂單按年飆升23.7倍，家居生活產品的訂單亦按年增2.3倍，而限聚令放寬時，則較多人購買衣服、飾品及手袋，可見港人購物喜好亦受疫情牽引。

及至今年暫時仍無法去旅行，她認為，平台上有不少來自台灣、日本、泰國的文創設計品牌，相信繼續吸引不少港人購買，適逢平台今年10周年，將舉辦不少大型活動，期望今年訂單繼續有雙位數字的升幅。

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除了疫情因素，Pinkoi亦有2大策略助推動生意。

1. 與不同品牌合作 擴闊客戶群

Pinkoi去年下半年先後與多個香港經典品牌聯乘合作，包括紅A及雞仔嘜，適逢當時「香港製造」產品成熱話，港人對香港品牌深感興趣，她表示，對是次銷情十分滿意，更幫助了平台開拓男性客群。「Pinkoi客戶群以25至44歲的女士為主，一直以來不少男士以為平台只有女性產品，故是次聯乘合作中添加不少男性產品，結果吸引了相當多男性客人。」

未來Pinkoi會繼續與不同品牌合作，推出IP授權商品，吸引品牌粉絲到訪Pinkoi平台，進一步擴闊客戶群。

2. 推主題式線上活動及優惠

吸新客之餘，Pinkoi亦推出主題式線上活動及優惠挽留舊客，包括每個周末都有不同主題活動，如本週快閃為「開運水晶 • 迎接好運」，當中精選品牌有限時優惠及免運費。她透露，港人喜愛免運費活動，舉辦線上活動期間的訂單數量，相較平時多3至5成。

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記者：朱悅瀅