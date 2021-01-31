【遊戲驛站GME】華爾街全球最大對沖基金指GME事件已政治化

▲ Reddit網民宣稱要寄給華爾街機構的散戶公開信中，作者表示，無論GameStop股價如何下跌，他「永遠不會」賣出手上的股票。

Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」散戶上周「火拼」華爾街淡鱷，事件至今尚未平息，全球最大沽空對沖基金（Kynikos Associates）創辦人、華爾街知名空頭Jim Chanos接受外媒採訪時坦言，近來GameStop事件已被政治化，過去幾天發生的事情是他40年內的投資職業生涯內經歷過最「超現實」的事件。

Jim Chanos指，近來美股市場狂熱，沽空機構一直苦苦掙扎，早已被打得落花流水。在是次事件中，有其他大型對沖基金因而受惠，「r/WallStreetBets」散戶以打著對抗華爾街之名，但卻只指責沽空者，他形容事情已「脫離正常軌道」。

Jim Chanos本月宣佈放棄沽空Tesla，詳情可見﹕【下一頁】

圖看近期GME事件重點

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國會議員建議就Robinhood禁購令召開聽證會

白官發言人上周四已表示，美國財長耶倫正「密切關注」GameStop股票交易異常情況，反映股市並非衡量經濟健康的唯一標準。不過，Gamestop事件已引發政界關注，民主黨眾議員Alexandria Ocasio-Cortez在社交媒體平台表示，國會應就Robinhood早前一度禁止買入GameStop及AMC等13隻股票召開聽證會。

Robinhood一度推出限購令只准買5股，詳情可看﹕【下一頁】

Alexandria Ocasio-Cortez表示﹕

「華爾街長期把我們的經濟當賭場，現在竟抱怨一個討論版把市場當成賭場。」

「r/WallStreetBets」創辦人Jaime Rogozinski認為，隨著近年科技令資訊變得流通，投資交易門檻降低，市場裏正發生一場前所未有的民主化浪潮，對抗大型投資機構的影響力。

Jaime Rogozinski指﹕

「情況就好像以前的賭桌只容許受到邀請的人參加，但現時突然出現一大群人聯合組織起來參與賭桌上的賭局，你已不能再無視他們。」

WallStreetBets散戶﹕怨恨華爾街機構在08年金融海嘯所帶來的一切

不過，對於「r/WallStreetBets」部分散戶來說，當初買入GameStop的原意並非為了爭奪市場主導權。在一封在「r/WallStreetBets」宣稱要寄給曾狙擊GameStop的沽空機構Melvin Capital和外媒CNBC的公開信中，文章作者表示，他十幾歲時剛好遇上2008年金融海嘯，正因為華爾街機構在投資時毫無顧忌，金融海嘯嚴重打撃經濟，令數以百萬的民眾承受苦難。然而，當時這些華爾街機構卻無需受到任何懲罰，反而得到政府援助。

該文作者表示，華爾街機構公然做空GameStop，以及一系列的市場操控行為令他再次回想到2008年時，那些任意妄為作出金融決策的華爾街機構。

他指，現時是少數能夠「懲罰」華爾街的機會﹕

「主流新聞媒體把我們（散戶）醜化成妖魔鬼怪，我不在乎。我要盡一切能力讓你痛苦。」

另一封Reddit網民宣稱要寄給華爾街機構的散戶公開信中，作者表示，無論GameStop股價如何下跌，他「永遠不會」賣出手上持有的GameStop股票。

「當你的銀行帳戶餘額多年來一直只有約1000美元水平的時候，假若我只剩下100美元或10美元，對我來說又有何分別？你知道我有多窮嗎？」

對於Jim Chanos來說，GameStop事件代表的是散戶投資者的投機亂象，但或許對於眾多無名的「r/WallStreetBets」散戶投資者來說，他們手上所持有的股票價值反映的，也許並不只是金錢。

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編輯﹕賴奕羚