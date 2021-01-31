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【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥　高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰

股市 18:52 2021/01/31

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高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰

遊戲驛站GameStop（美：GME）為首引發的「挾淡倉」行動持續發酵，券商高盛表示，目前美國家庭儲蓄規模處於高位，而且將迎來超過1萬億美元的額外財政支持，意味散户抱團行情可以繼續下去。該行警告，若逼空繼續，整個金融市場將會崩潰。

若去年免費獲1股GameStop，現時沽出可賺多少？見【下一頁】

據高盛統計，過去3個月，美股一籃子最嚴重被沽空的股票上漲了98%，超越2000年和2009年時「挾淡倉」的上漲幅度，當時該等股票分別上漲了72%和56%。而過去25年，美股多次「挾淡倉」的行動也沒有是次來得極端。

美股散戶基地WallStreetBets人數突破600萬，詳見【下一頁】

圖解GME事件來龍去脈

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高盛指出，市場一小部分不可持續的過度行為，有可能引發一系列多米諾骨牌效應，並造成更廣泛的動盪，主因近年來美股低成交量和高集中度的模式，加大了基金平倉或會像滾雪球一樣席捲整個市場的風險。若逼空持續，該行指，整個金融市場將會崩潰。

所謂多米諾骨牌效應（Domino effect），即是一件事的發生會引發一連串的連鎖反應，而且每件連續事件相隔時間不長。

美國證監會對近期市場極端價格動十分關注，【下一頁】

不過，該行指出，目前美股的整體做空比例處於歷史較低水平，以標普500指數為例，其成份股的沽空比例僅佔市值1.5%，與2000年水平相若，為25年來最低的水平。

相關文章：【遊戲驛站GME】Robinhood急集資逾10億美元　由散戶至愛變眾矢之的、CEO：須符財務要求（第二版）

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編輯：袁諾曦

美股 GameStop（美：GME）

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