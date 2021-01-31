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【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元

新股IPO 18:45 2021/01/31

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本周再有公司進行招股。

繼快手 （新上市編號：01024） 截止招股後，再有公司接力招股。環聯連訊科技  （新上市編號：01473） 於上周六至周四（4日）招股，另外，再有醫藥股於本周進行上前市預演，合共集資約9億美元（約69.7億港元）。

環聯連訊

環聯連訊科技  （新上市編號：01473） 於1月30日至2月4日招股，招股價介乎0.52元至0.58元，一手4000股，入場費2343.4元，集資最多1.45億元。公司從事採購及分銷零部件，據報公司主要客戶為中興 （00763）

按　【下一頁】了解更多

諾輝健康

內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康科已通過上市聆訊，預計2月內上市，計劃集資約3億美元（約23.4億港元），高盛、瑞銀為聯席保薦人。

【下一頁】了解諾輝健康公司背景

北京昭衍新藥

北京昭衍新藥（滬：603127）擬於上周尋求通過港交所上市聆訊，並最快於本周初進行上市前預演，計劃集資最多5億至6億美元（約38.7億至46.5億港元）。

北京昭衍新藥主要從事藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。

【下一頁】了解昭衍新藥公司背景

相關文章：【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？

責任編輯：謝卓榮

港股 快手—W（01024） 集資 IPO 昭衍新藥（滬：603127）

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