【人民幣定期存款】人民幣定存爆加息戰 一年定存最高息2.3厘

▲ 大眾銀行及招商永隆上周把一年人民幣存息加至2.3厘，同為高息王。

人民幣定期存款爆加息搶客戰，4間中小行鬥加存息，專家預計歲晚前跨境拆息高企難下，定存息暫易加難減，存戶宜捉緊滙強息未減的良機，趁高鎖定高息。大行花旗最新預計，今年底在岸價兌美元在最樂觀的情況下，或升穿六算，繼續為全城最牛的預估。

今年人民幣滙價最高可以睇6算？詳情可看【下一頁】

上周招商永隆、建行亞洲、華僑永亨及大眾銀行鬥加不同存期的年息，經新一輪搶息潮，現時一年定期存款，以大眾銀行及招商永隆的2.3厘齊膺高息王。

花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黄栢寧上周五（1月29日）回應本報查詢指，3大主因看好人民幣前景：1、預期美元結構性下跌，將令人民幣有向上空間；2、相信中國經濟會繼續復甦，而人民銀行或先於其他工業經濟體退出政策，本來已有的息差優勢將會擴大，有助吸引大量及持續的資金流入，進一步支持人幣持續升值；3、中美關係將較以往減少摩擦，亦有利人幣的投資情緒。

想知人幣1年定存最新息率？可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

黃栢寧料今年中人民幣上試6.3，年底或有機會升穿6算，相反美滙指數料90關不保。黃栢寧補充， 聯儲局上周作首次議息會議後，主席鮑威爾強調，即使不加息，通脹升溫並不會帶來短期風險，現時對於討論何時退市仍然是言之尚早。不過，雖然當局未有新指引，但不應誤認為今年儲局不會改變方向。黃栢寧預期，美國經濟繼續強勁反彈，而當局或待至今年第四季才開始縮減資產購買計劃。故維持0至3個月美滙指數目標為88.66，6至12個目標為86.51，長線預測則為85.56。

春節前人幣需求大增 頭寸偏緊

另方面，上周五中港拆息扯高，離岸隔夜拆息更單日抽高逾3.3厘，新報7.07厘的3年新高，場外拆息也扯上約7.5厘，一年期亦報3.18厘。金管局備有百億元的日間回購協議，此流動資金安排，也幾近用盡額度，凸顯月結因素疊加春節效應，令頭寸偏緊。而業界指，去年12月本港人幣資金池升0.5%，至7216億元，但中小行仍鬥高息吸存，反映人幣需求大。那邊廂，1月份是內地企業繳税高峰期，導致水緊，市傳內地上調常備借貸便利的利率(SLF)加息，一度令債市波動，但其後人行嚴正否認。

1月底在岸價兌美元在亞洲時段收報6.4612，全月累漲1.21%，假如年底達大好友花旗的6算目標價，仍有逾7%的潛在升幅，再計及一年冠全城的定存有2.3厘，滙息總回報直逼10厘。

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https://bit.ly/2KQ4U4g

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

相關新聞：【人民幣定期存款】銀行搶攻3個月人幣定期存款 最高息達2.4厘

【港元定期存款】虛銀減港元短存息 無懼快手凍資逾萬億

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪