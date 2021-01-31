【香港經濟】陳茂波：發債集資應付經常性支出負面影響大　恐影響金融穩定及安全

▲ 陳茂波：發債集資應付經常性支出負面影響大 恐影響金融穩定及安全

有坊間建議政府考慮透過發債集資來應付經常性支出，財政司司長陳茂波發表網誌表示，該做法很可能會帶來較大的負面影響，不能輕率。一旦投資市場認為特區政府有意透過發債來填補財政赤字，放棄應有的財政紀律，恐怕會動搖外界對香港中長期財政狀況，以至港元及聯繫匯率的信心，影響到本港的金融穩定以至金融安全。

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他續指，外匯儲備以及特區政府的財政實力，成為了港元穩定的基礎。一旦香港好像一些已發展國家般以高額發債來填補政府開支，很可能會導致市場擔心政府日後要把債務貨幣化，令港元的匯率遭受較大壓力，甚至有被投機沽空的風險。因此，政府必須維持具透明度及令公眾信服的財政紀律，這關乎到本港金融和社會的穩定。

綠債反應熱烈 30年期債券超購7倍

港府上周二（26日）完成了第二批政府綠色債券的發行，規模達到25億美元，陳茂波表示，該批綠色債券反應熱烈，獲大幅超額認購。當中，2051年才到期的30年期債券超額認購達7倍，高於5年及10年期各5倍的超額認購，半數由歐美投資機構承接，反映環球的機構投資者對本港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心。

港府發行25億美元綠色債券，首度發行30年期綠債，詳看【下一頁】

為提升香港作爲國際綠色金融中心的地位，陳茂波指，港府成立了全球首個專為發行綠色債券而設的政府類別「全球中期票據發行計劃」（Global Medium Term Note Programme），顯示政府有明確計劃定期發行綠債，這將令投資市場對本港的綠債市場發展有更大的信心。

他又指，港府發行綠色債券募集得的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動可持續發展的工務工程提供資金，有助香港於巴黎協定下在2050年前實現碳中和的目標。

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編輯：袁諾曦