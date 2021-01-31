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【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」

股樓投資 19:36 2021/01/31

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內地短視頻平台快手﹙1024﹚招股期間引起熱烈反響，超過140萬人認購，凍資1.28萬億元，有望成為今年「新股凍資王」，最終認購結果將於下周四（2月4日）公布，並於下周五（2月5日）正式掛牌。

根據彭博報導，快手IPO最終將以115元定價，屬招股價範圍105至115元上限，以3.65億股新股數量計算，集資額達到420億元。若計及超額配售權，集資額最高達483億元，遠高於去年上市京東 （09618） 的345.6億元。

【快手IPO】快手科技1024凍資歷年之冠 一人一手唔駛諗【下一頁

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蘇州貝康醫療招股  高瓴為上市前股東  認購前的五大不可不知，見【下一頁

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編輯：李勝男

京東集團—SW（09618） 配售 集資 IPO

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