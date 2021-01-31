【本地創科】數碼港教育科技演示日　助學校配對初創科技方案

數碼港日前與 STEM+E Consortium 合辦「STEM+E Summit x EdTech Demo Day」活動，有23間從事教育科技的初創企業向教育界介紹最新方案。

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參與的初創企業有機會向多位負責採購教育科技產品及服務，以及從事 STEM 教學的校長和老師，直接介紹他們研發的教育科技方案的獨特之處。是次活動有70間中小學的校長及老師透過網上平台參與，而政府代表亦有出席講解「中學 IT 創新實驗室計劃」的申請詳情。

數碼港會在活動後與這些學校繼續跟進，配對合適的教育科技方案。有興趣配對服務的學校，現時亦可以到 www.hkedtech.hk 登記，將有專人跟進。數碼港首席公眾使命官陳思源相信，教育科技是學童最早接觸的科技類別，除了令學習過程更愉快和有趣，提高學習成效，亦可培養他們熟習科技應用，具備數碼科技的適應力。

教育行業研究機構 HolonIQ 預測，全球教育科技市場規模，會由 2019 年的 1,630 億美元，升至 2025 年的 4,040 億美元，6年間料增長 1.5 倍，年複合增長率達 16.3%，為相關企業帶來龐大商機。

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責任編輯：葉泳珊