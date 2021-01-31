中芯國際：美國預託股份2月1日交易前已撤出OTCQX市場

▲ 中芯國際表示，公司美國預託股份在2月1日交易前已從OTCQX市場撤出。

中芯國際 （00981） 披露，美國總統在2020年11月12日發佈行政命令，美國人士被限制對公司所發行的有價證券及其相關衍生品進行交易，於美國東部時間1月29日，公司獲美國場外交易所OTCQX市場的營運者OTC Markets Group通知，中芯國際美國預託股份於2月1日（星期一）交易開始前已從OTCQX市場撤出。

彭博數據顯示，中芯在美國OTC的交易，去年至今的日均成交折算約1531萬港元，最多為去年7月16日，成交達1.2億港元。換言之，在美國再進一步停止交易的影響已非常少。

因應美國總統行政命令，中芯國際上月遭美國OTCQX除牌，原本於1月6日交易結束時被撤出OTCQX市場，惟其後OTC Markets Group接獲監管機構通知，改變有關行政命令生效日期，中芯獲准在美國OTC市場交易至2月1日。

中芯國際獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日，請按【美國制裁】

中芯國際今日同時宣佈，其美國預託證券的一級計劃，截至1月29日已發行在外的美國預託證券佔公司已發行股本總數已少於 0.3%，該計劃參與程度已很低，公司決定終止該計劃。根據與該計劃有關的存託協議條款，計劃將於3月4日終止。

中芯國際又指，已根據存託協議的條款向存託人摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank， N.A.）發出終止通知。存託人將直接就終止存託協議和該計劃的手續及影響與美國預託證券的持有人聯繫。

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編輯：陳健婷