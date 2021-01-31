【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港

▲ 新興社交App 語音交流平台Clubhouse掀熱潮

網民就社交媒體遷移的討論暫告平靜之際，又有一款新興平台出現。名為Clubhouse的社交媒體近月在矽谷初創界捲起話題，直到近一星期，熱潮亦吹到香港。這款社交媒體主打語音功能，用戶能夠加入不同的「房間」參與聊天或只是在一旁聆聽，被形容為「具互動性的Podcast」。但最大特色是，這個App以邀請制形式推出，用戶要透過邀請碼才可加入，而且現時只設iPhone版。

綜合網上報道，Clubhouse於去年4月推出。用戶成功註冊後，可以加入其他人的房間收聽對話，亦可創建房間，選擇為公開、半公開或封閉等形式。平台早期參加者以矽谷初創投資圈子為主，有報道就曾指初創產品能找到投資人。至現在，平台的內容開始多元化，包括音樂、藝術、科技與其他愛好等話題。宣布領投Clubhouse新一輪融資的創投公司 Andreessen Horowitz （a16z），合夥人 Andrew Chen就表示，Clubhouse相對其他社交平台，優勝之處在於不用花太多時間望著屏幕，可以邊收聽同時處理其他任務。

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據報道，Clubhouse最新估值已達10億美元。該平台亦宣布開展推出新計劃，包括針對創作者的分成制度，有可能會在房間內推出打賞、門票或訂閱費等功能；同時亦會推出資助創作者的計劃，鼓勵用戶留在平台。

名人分享 吸引一般用戶加入

這個App在美國成功掀起熱潮，其中一個原因是它以邀請碼形式，現時只下載應用並無法使用，只靠其他人發出邀請碼，而一個用戶只可以邀請兩個用戶，因此用戶必需要靠朋友才能加入，變相帶來討論熱潮，甚至有人在eBay以高價放售邀請碼。而且，因為有不少名人在Clubhouse現身，分享個人觀點或演出，亦推動普通用戶尋求方法加入平台。

據SensorTower的數據，至今Clubhouse已獲得240萬次下載次數，其中今年1月已錄得130萬次。有關熱潮近日已吹到香港，創科圈子亦開始出現求邀請碼潮。Clubhouse能否在香港一般網民之間爆起，相當值得留意。

責任編輯：周俊霖