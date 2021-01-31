【金價走勢】黃金1月未見升市 中美專家料金價年底考驗1800美元

▲ 國際金價在1900美元阻力甚大，中美資專家齊料，今年底逼近1800美元低位。

去年金價經歷黄金大牛市，今年卻欲升乏力，國際金價在1900美元心理大關爭持，而金價於一月份罕有下跌，紐約期金全月下挫2.4%，收報1850美元。過往元月開局，新年伊始多人買金，令金價較多是新春開門紅，如今一月升市效應頓失，市場關注金市在牛年是否牛市告終，抑或仍可牛足一年。大行花旗預計，今年金價先高後低，有機會上試2100美元新高。不過，中美資專家齊料，今年底金價將跌穿兩千美元關。

去年黃金需求竟下跌？【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黃栢寧，聯儲局於本港時間上周四（1月28日）公布議息結果後，維持金價今年的高低位介乎1764至2100美元的預測，年底目標1850美元。

中信銀行(國際)首席經濟師廖群博士預計，黃金價格今年的走向是先企穩後回落， 即使疫苗效果符合預期，但接種的進度將制約全球經濟的復甦步伐，因此金價目前的上升動能，短期內能夠得以維持。

然而，廖群補充，隨後的上升勢頭將受到遏制，甚或逆轉，畢竟新冠疫苗的大規模接種，令全球經濟復甦加速，以及各國逐步退出寬鬆政策，金價勢必轉而下行。再者，現時大部分央行的政策利率已經接近零，甚至低於零，幾無向下調整的空間，也將加快金價的下行勢頭。有鑑於此，預計黃金價格2021年首季度末見1,890美元，年底報1,810美元。

上商研究部主管林俊泓不約而同預估，今年金價在1900美元見頂，年底更乍現1600美元尋底，主因是全球通脹仍低企，買金保值的吸引力降。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪