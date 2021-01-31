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【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港

Hot Talk 17:27 2021/01/31

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內地年金可投資港股，市料約有六千億人民幣的活水長流港股。

正當市場擔心內地收水，北水在年關前須班資回朝應急之際，上周五（1月29日）傍晚，內地指首批港股通股票型養老金獲批，共有5隻重磅產品獲開綠燈。市場憧憬南下資金將獲增量，但相信包括年金在內的養老金產品，這大水喉只會細水長流，中長期流入港股。

媒體引述，中銀國際首席策略分析師胡文洲指，以截至去年9月的數據，內地年金基金總規模約3.1萬億元（人民幣，下同），若涉足港股的資產不高於投資組合約兩成，理論上，即約有6000億元，南下活水長流利香港。

內地有分析又指，上述港股通偏股型的養老金產品，投資以穩健為主，務求為老百姓的養老錢保值增值。內地引述年金專家認為，3大類股份為亮點：首先，港股有龍頭科網股等，這些稀缺產品可補足A股；此外，部分港股又有細分賽道，如優質地產股分拆物業管理等；第3、高分紅、低估值的績優股亦為年金所青睞。

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此外，港股今年首月開局的火爆行情，令內地散戶瘋「搶基」，而公募基金及機構投資者也加快布局港股，Wind統計，一月份南向淨流入3100億港元。另方面，單以內地港股ETF標的產品來看，淨吸資逾155億元，當中巨無霸是華夏恒生ETF，今年淨流入40億元，令基金規模驟漲至137.53億元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

ETF A股 港股 港股通 北水流入 基金

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