【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港

▲ 內地年金可投資港股，市料約有六千億人民幣的活水長流港股。

正當市場擔心內地收水，北水在年關前須班資回朝應急之際，上周五（1月29日）傍晚，內地指首批港股通股票型養老金獲批，共有5隻重磅產品獲開綠燈。市場憧憬南下資金將獲增量，但相信包括年金在內的養老金產品，這大水喉只會細水長流，中長期流入港股。

媒體引述，中銀國際首席策略分析師胡文洲指，以截至去年9月的數據，內地年金基金總規模約3.1萬億元（人民幣，下同），若涉足港股的資產不高於投資組合約兩成，理論上，即約有6000億元，南下活水長流利香港。

內地有分析又指，上述港股通偏股型的養老金產品，投資以穩健為主，務求為老百姓的養老錢保值增值。內地引述年金專家認為，3大類股份為亮點：首先，港股有龍頭科網股等，這些稀缺產品可補足A股；此外，部分港股又有細分賽道，如優質地產股分拆物業管理等；第3、高分紅、低估值的績優股亦為年金所青睞。

熱賣北水基金隨時限購？詳情可看【下一頁】

此外，港股今年首月開局的火爆行情，令內地散戶瘋「搶基」，而公募基金及機構投資者也加快布局港股，Wind統計，一月份南向淨流入3100億港元。另方面，單以內地港股ETF標的產品來看，淨吸資逾155億元，當中巨無霸是華夏恒生ETF，今年淨流入40億元，令基金規模驟漲至137.53億元。

更多【北水大時代】文章

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】https://bit.ly/3sVTOLY

相關新聞：【北水基金】熱錢未退潮 滙豐晉信料北水加速南下

【北水基金】北水私募基金火爆 趕春節前湧港股尋寶

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪