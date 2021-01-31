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【投資心法】股市波動點算？　向股神學習如何調整投資心態

股樓投資 17:54 2021/01/31

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本周中港股市皆衝高回落，美股亦因Gamestop散戶挾淡倉事件而陷入波動。回顧港股本周，恒指及科指本周分別突破30,000點及10,000點大關後回調，恒指全周累跌3.95%，科指跌4.16%；美股三大指數本周亦跌逾3%，創去年10月以來最大跌幅。

市場震盪之時，往往最考驗投資者心態，要預測股市未來之走勢、成功低買高賣實屬不易。如若投資者本周為之所困，不妨看看參考著名投資人士的過往經驗，正視市場波動，並及時調整心態。

市場波動是常態

股神巴菲特（Warren Buffett）曾在1987年致股東的信中寫到，投資者可以試著將股市的波動，看作一位有躁鬱症的「市場先生」（Mr.Market）提供的報價，他是你的公司合夥人，每天提供一個價格要買下你的股份、或將他手中的股份賣給你。但這位先生的情緒變化無常，在開心時會提出一個很高的價格；當他覺得沮喪時，又會提出非常低的報價。

不過市場先生還有一個特徵，那就是他不介意被人忽略。如果你今天對他的報價不感興趣，他明天還會再提供一份新報價，因此交易完全掌握在投資者手中；在這種情況下，他越躁狂抑鬱，提供的價格對投資者就越有利。

市場波動創造機會

另一位傳奇投資者彼得林治（Peter Lynch），是20世紀最優秀的基金經理之一，他指自己知道市場終會下跌，也為度過跌市做好準備，同時善於在跌市中抓住機會。他旗下的麥哲倫基金從1977到1990年間，年化回報率高達29%，幾乎是同期標普500指數回報率的兩倍。

Lynch認為，股市波動的歷史規律顯示，所有的跌市都會過去，即使是跌幅最大的股災，股價最終也會回彈，且漲的更高。他曾將股市下跌比作明尼蘇達州的寒冬，指這種事情總是不斷發生，「但當氣溫降到零度以下時，明尼蘇達州的居民也不會陷入恐慌，認為下一個冰川時代就將來臨。」

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