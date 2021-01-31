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【彈劾特朗普】5名特朗普辯護律師請辭 距離開審不足2周

環球社會熱點 17:36 2021/01/31

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美國前任總統特朗普被指煽動支持者闖入國會山莊，演變成國會暴亂，觸發國會發動彈劾特朗普議案。美國參議院最快於2月9日展開對特朗普的彈劾審訊。據美媒報道，距離開審不足兩星期，已有最少5名辯護律師辭職，因與特朗普在辯護策略及法律上存在分歧，包括首席辯護律師鮑爾斯（Butch Bowers）及巴比爾（Deborah Barbier）。

歐盟斥特朗普 對民主造成不可挽回傷害 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）因煽動支持者闖入國會山莊，並演變為國會暴亂事件而遭到第2次彈劾。預料參議院最快於2月9日展開彈劾審訊。但開審前夕，特朗普團隊中已有最少5名辯護律師而辭職。

美媒引述消息人士指，首席辯護律師鮑爾斯及巴比爾已離任特朗普的辯護團隊，其中鮑爾斯在彈劾審訊中一直扮演舉重輕重的角色，其後亦確認請辭。他們形容離開辯護團隊是「共同決定」（mutual decision）。

唔組新政黨？ 特朗普有份討論共和黨中期選舉對策 【下一頁】

另外，綜合CNN及美媒報道，特朗普團隊成員霍華德（Josh Howard）、哈里斯（Greg Harris）及加瑟（Johnny Gasser）亦已請辭。

據悉他們與特朗普對案情採取的法律策略出現分歧，特朗普希望辯護論據重點在於大選舞弊問題，而不是彈劾前任總統的合憲性，導致雙方無法繼續合作，最終分道揚鑣。至於新任辯護律師人選將於稍後公布。

責任編輯：郭麗明

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