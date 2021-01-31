【大掃除要小心】大懵男將老婆8萬私房錢當垃圾丟　清潔工報警尋回失主

農曆新年將至，不少人近日也在「大掃除」丟棄舊物，不過在棄置舊物前，請找清楚有沒有貴重品夾雜在內。近日在台灣，有一個男人將老婆舊衣拿去回收，但原來老婆將28萬多元新台幣（折合近8萬港元）私房錢藏在舊衣中，結果他在不知情下一併拿去舊衣回收場。幸好清潔工發現兼且路不拾遺，報警求助，最終找回失主。

據台灣中央社報道，台中市警察局第四分局大墩派出所接獲報案，一名清潔工男子提著塑膠袋走進派出所報案說，在整理舊衣回收時，發現一袋現金，金額共28萬多元（折合近8萬港元），因金額不少而前來報案。

警員發現鈔票帶有濃濃霉味，相信應該是民眾收藏的私房錢，時間一久而遺忘，在年尾打掃時當垃圾丟棄。

警員又發現鈔票裡夾雜著回收發票及收據，於是找到相關店家，透過會員資料找到72歲的周姓失主，當警方打電話上門時，失主還一度被誤以為是詐騙集團，經警員解釋才相信此事，但失主也說不出確切的金額。

警方於是聯同失主周姓夫婦前往清潔回收點，觀看閉路電視片段，確定是周姓失主丟棄。進一步了解，才知道是失主的老婆只要有多餘現金就存放起來，打算作為女兒的嫁妝及養老金。私房錢失而復得，兩夫妻事後帶來一箱水果感謝員警辛勞。大墩派出所提醒，在大掃除丟棄雜物前請仔細檢查，以免損失辛苦賺取的積蓄。

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責任編輯：葉卓偉