【CPTPP】英國周一擬正式提出加入CPTPP　目前有那些成員國？

英國脫歐已經一年有餘，英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）早前表示，英國將遞交加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的申請。據悉卓慧思本周一（2月1日）將與日本和新西蘭官員通話，預計今年春季展開談判。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）指出，英國正在建立新的伙伴關係，以求為英國人民帶來巨大的經濟利益，而申請成為第一個加入CPTPP的新成員，彰顯英國在最佳條件下開展業務，並擁護全球自由貿易的決心。根據政府聲明，加入CPTPP後，食品，飲料和汽車等行業關稅將獲減免，同時有助於推動技術和服務業的發展。

CPTPP前身為《跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定》（TPP），美國總統特朗普（Donald Trump）2017年上台後簽署行政命令退出，隨後改為CPTPP。目前CPTPP有11個成員國，皆是創始成員，分別是日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利與秘魯，覆蓋約有5億人口，佔據全球逾13%的GDP。

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此前曾傳出中國同樣希望加入CPTPP，不過日本首相菅義偉接受訪問時曾指，該協議對於成員國的市場開放程度較高要求，因此以中國現行的政治和經濟體制，要加入有一定困難。目前日本是CPTPP中經濟規模最大的國家，亦是今年的輪值主席國。

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編輯：李勝男