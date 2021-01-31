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【網購商機】亞馬遜周二公布業績　有望營業額突破1000億美元

商業 16:24 2021/01/31

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網購平台亞馬遜（Amazon）周二（2月2日）將會公布截至12月底的季度業績。期內有感恩節、聖誕節等帶動，相信會刺激亞馬遜業績大幅增加，季度營業額有望首次突破1000億美元（約7753億港元）。

【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案　夥SHOPLINE助中小企拓網銷

綜合外電報道，標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence） 估計亞馬遜上季業績將會達1200億美元（約9303億港元），較2019年同期上漲37%。稅前盈利則達44億美元，雖然有些微回落，但仍高於疫情爆發前的任何一個季度紀錄。

網購前景似乎一片明朗，但亞馬遜似乎亦需面臨一些挑戰。正因網購興起，不少傳統零售商亦積極開拓網上渠道，或會蠶食亞馬遜部分市佔。中國的社交銷售（Social Commerce）如「拼多多」亦正急速發展，即為亞馬遜帶來一些危機。

但亞馬遜除了網購，亦有其他收入來源，助該企穩定發展向上，及有空間培育新業務。例如Prime的串流服務，亦成功在疫情期間跑出；擁有眾多顧客數據，亦使亞馬遜成為第三大網上廣告平台。

【好想去旅行】港人熱捧Staycation　盼尋找旅行感覺

【移民日本】BNO移民以外的選擇　日本有近30種不同簽證　供外國人工作移居

責任編輯：葉泳珊

資料提供 : 即時新聞頻道, 商業

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