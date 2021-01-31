  • 20°C
香港時間 : 2021131日 (日) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保過新年】環保組織派發300萬個新生利是封　齊來做到「源頭減廢」（附免費派發詳情）

理財智慧 16:34 2021/01/31

分享：

還有約兩星期就是農曆新年，相信不少人已在準備「封利是」。環保組織綠領行動，每逢農曆新年也舉行「利是封回收重用大行動」，由即日至2月11日，市民可於115個派發點，免費索取「新生利是封」，齊來做到「源頭減廢」，為環保出一分力！

【重用利是封】派發「新生利是封」

  • 日期：2021年1月29日至2月11日
  • 派發點：多個商場、房委會公共屋村、私人屋苑等
  • 詳情請參閱：http://bitly.ws/bwpV
  • 數量有限，派完即止

今年已是綠領行動連續第12年舉辦「利是封回收重用大行動」。過去11年，計劃共回收超過5,500萬個利是封及派發超過3,000萬個新生利是封。去年利是封的回收數量超過350萬個，經社福機構的工場篩選處理後變成「新生利是封」的數量達300萬個，可供市民重用。至於今年回收利是封的詳情將於2月公布。

【同場加映】培育孩子理財觀念！ 家長必學6招 從小灌輸金錢觀

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

私人屋苑 商場 農曆新年

上一篇文章

【CPTPP】英國周一擬正式提出加入CPTPP　目前有那些成員國？

下一篇文章

【遊戲驛站GME】美散戶「挾淡倉」後續　對沖基金Point72創辦人關閉Twitter帳戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遊戲驛站GME】網民續掛32857止賺價 香櫞創辦人指不再發沽空報告 GME力守300美元關口
【遊戲驛站GME】網民續掛32857止賺價 香櫞創辦人指不再發沽空報告 GME力守300美元關口
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【GME事件】夾沽空情緒蔓延至馬來西亞？　大馬散戶集結劍指Top Glove
【GME事件】夾沽空情緒蔓延至馬來西亞？　大馬散戶集結劍指Top Glove
【欲哭無淚】400多萬買市區新盤做業主　不用10日便撻訂　最少輸逾22萬
【欲哭無淚】400多萬買市區新盤做業主　不用10日便撻訂　最少輸逾22萬
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市