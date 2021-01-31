【環保過新年】環保組織派發300萬個新生利是封　齊來做到「源頭減廢」（附免費派發詳情）

還有約兩星期就是農曆新年，相信不少人已在準備「封利是」。環保組織綠領行動，每逢農曆新年也舉行「利是封回收重用大行動」，由即日至2月11日，市民可於115個派發點，免費索取「新生利是封」，齊來做到「源頭減廢」，為環保出一分力！

【重用利是封】派發「新生利是封」

日期： 2021年1月29日至2月11日

2021年1月29日至2月11日 派發點 ：多個商場、房委會公共屋村、私人屋苑等

：多個商場、房委會公共屋村、私人屋苑等 詳情請參閱：http://bitly.ws/bwpV

數量有限，派完即止

今年已是綠領行動連續第12年舉辦「利是封回收重用大行動」。過去11年，計劃共回收超過5,500萬個利是封及派發超過3,000萬個新生利是封。去年利是封的回收數量超過350萬個，經社福機構的工場篩選處理後變成「新生利是封」的數量達300萬個，可供市民重用。至於今年回收利是封的詳情將於2月公布。

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責任編輯：葉卓偉