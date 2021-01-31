英國申請加入CPTPP 拓展歐洲以外貿易合作

英國脫歐後積極拓展與其他國家合作，英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）表示，將於2月1日尋求加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP），預料春天開始進行協議談判。英國是第一個申請加入的非原始成員國，若成功加入，將成為繼日本之後的第2大經濟體。

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英國政府發表聲明宣布相關決定，相信英國加入CPTPP後將有助接觸多個主要經濟體及急速增長的經濟體，包括墨西哥、馬來西亞和越南等，對英國企業有利。

CPTPP的前身為《跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定》（TPP），但特朗普上台後美國就退出此協議，協議其後改現名。CPTPP於2018年正式簽署協定，目前成員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本等11個環太平洋地區，涵蓋約5億人口，總計國內生產總值（GDP）佔全球逾13%。

CPTPP協議的主要目的是削減成員國之間的關稅，包括承諾消除或減少95%的關稅。但各國仍可保護當地貨品以避免受到外地入口競爭，如日本的大米及加拿大乳製品行業等。

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與歐盟不同的是，CPTPP並不是單一市場或「關稅同盟」（customs union），彼此之間沒有標準法規遵守，成員國可以自由達成貿易協議。

雖然英國政府尚未詳述加入CPTPP後的預期經濟收益規模，但是整體CPTPP國家總計佔英國出口的9%左右，收入遠較出口至德國為少。

責任編輯：郭麗明