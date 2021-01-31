【新冠疫苗】美國2千萬疫苗「失蹤」 拜登斥特朗普政府失職

美國疫情持續之際，美國總統拜登上任後一度揚言，要在上任首百日打1億劑新冠疫苗。不過，這個疫苗大計可能遇到阻滯。拜登政府指，正在追查多達2,000萬劑新冠疫苗的所在位置，稱因特朗普政府的紀錄不佳所致。

美國新聞網站Politico指，拜登（Joe Biden）政府官員向其表示，特朗普政府欠缺疫苗分配計劃，是讓各個州分自行處理，省略分配和實際注射疫苗之間的追蹤數據。

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報道指，由於特朗普（Donald Trump）政府沒有好好作記錄，令聯邦衛生部門官員現時不得不花大量時間，打電話去追蹤疫苗的運輸。

Politico引述，拜登過渡團隊小組成員莫里塔博士（Dr.Julie Morita）表示，拜登過渡團隊當初設計疫苗接種計劃時，本來是預計在進入白宮，就會獲得更多疫苗分發的資訊，並可公開披露。

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美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，截至周六（30日），聯邦政府已分發4,900萬劑疫苗，但各州僅施打2,700萬劑。報道指，料在報告發放的72個小時後，各州共會再施打約200萬劑，但仍有至少2千萬劑疫苗的下落未明。

《今日美國》（USA Today）早前報道指，至少有16個州已經施打疫苗劑量，不到分配給它們的一半。

白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）早前批評特朗普政府未有制定新冠疫苗分配計劃，導致美國的新冠疫苗分配進度落後。雖然已有數百萬劑疫苗分發到全國各地，但只有約一半可獲得配送。

責任編輯：林嘉莉