【6G研發】全球加快展開6G早期研發　歐盟開展6G項目

▲ 5G開始踏入日常生活，而科技業界已就6G展開初步研究。（圖片來源：法新社）

5G通訊網絡逐漸走入生活，其實科技業界已開始研發更新一代的6G網絡。研究機構Counterpoint日前發表的研究指出，預料趨近2030年左右，6G網絡將會推出，屆時受惠更加快的網速，多種延展實境（Extended Reality，XR）的體驗可望升級。

該機構研究副總裁Neil Shah日前撰文解釋，正在陸續普及的5G的通訊，每秒可達到Gb計的通訊網速，配合低延遲加上網絡架構提升，讓更多物聯網、邊緣運算、自動駕駛的技術出現。而下一代的網絡，預期最早於2028年，首批的6G試驗網絡會推出，再至2030年便會逐步商用化。據現時多個機構的初步預測，6G的理論網速為5G的10至100倍，而且包括三星、華為、Nokia等亦已都表示開始著手研發。

Neil Shah指出，當連接速度提升至以Tb計算，加上延遲進一步縮短，6G讓更多應用變得可能，看好包括8K / 16K影片串流、全息投影影像（hologram）傳輸、即時操作機械等的潛力，同時現時已起步的數碼孿生、虛擬實境、以至自動駕駛應用等的體驗，都可因加快數據速度而可能大幅改善。「屆時，延展實境的體驗可提升到新層次。」

▲ Counterpoint指出，6G網絡可為無線全息影像應用帶來突破，更高的傳輸速度讓可以讓實時、真人呎吋的3D全息投影變得可能。圖為微軟早年開發的全息影像技術。（圖片來源：微軟）

裝置方面，能夠連上6G的裝置就需要配備更強的電源效益、適用於太赫茲（THz）波的「超材料」天線、更加強大的AI運算能力等。因此，該機構提醒，6G的開發充滿挑戰，需要高等物料應用、軟件與智能算法的創新。

Nokia、愛立信等參與歐盟項目

跨國、跨企業的6G開發計劃陸續啟動，最新有歐盟所推動的6G項目「Hexa-X」於本月正式開展，包括Nokia、愛立信與多間歐洲商業、學術機構參與。據報道，Nokia貝爾實驗室設備研究主管 Peter Vetter就表示，6G為人與數位世界相互連接帶來可能性，不僅可以用於預防性醫療、亦可建立具「第六感」的通訊網路，讓人類與物理世界的互動更加直觀、有效，進而提高生產力。外界分析，歐盟亦加快6G的腳步，希望避免落後於中國、美國。

責任編輯: 周俊霖