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【遊戲驛站GME】美散戶「挾淡倉」後續　對沖基金Point72創辦人關閉Twitter帳戶

股樓投資 15:58 2021/01/31

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Gamestop（GME）散戶與華爾街沽空機構對戰，成功「挾淡倉」（Short Squeeze）打敗對冲基金Melvin Capital和沽空機構香櫞（Citron Research），引發美股市場波動。對沖基金公司Point72創辦人Steve Cohen周六（30日）發聲明，指自己和家人受到威脅，因此決定關閉Twitter帳戶，不過目前並不清楚Point72是否持有GME沽空倉位。

據悉對沖基金Point72和Citadel此前曾向Melvin capital伸出援手，分別注資7.5億美元及20億美元，Melvin此前曾因大手沽空Gamestop而遭受虧損。目前Melvin Capital及香櫞已經相繼宣吿認輸，平淡倉離場。香櫞創辦人Andrew Left周五（29日）宣布，日後不再發布做空報告，並轉而專注做多機會。

延伸閱讀：著名創投質問為何只許量化基金不看基本面 卻不容許散戶「點燈」【下一頁

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據S3 Partners統計數字，沽空GME的對沖基金迄今為止帳面損失高達197.5億美元，而GME市值僅有226億美元。儘管兩大空頭已宣布退出，但GME過去一周的沽空比例仍高逾一倍，這意味著繼續有對沖基金加入沽空行列，或有淡友持續加持。

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編輯：李勝男

美股 沽空 對沖基金 基金 Twitter

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