【新冠疫苗】歐盟「轉軚」取消限制出口 承諾不干擾對英國供應

新冠疫情全球大流行,多國加快接種新冠疫苗,歐盟與英國更因為疫苗出現爭拗。不過,歐盟周六(30日)突「轉軚」,取消限制新冠疫苗出口的措施,但疫苗經愛爾蘭運往北愛爾蘭時,必須登記疫苗的數量。歐盟承認在事件中「犯錯」(blunder),並承諾不再干擾對英國的疫苗供應。

英國廣播公司(BBC)數據指,在每一百人中,英國平均已有12.5人接種疫苗、美國則平均7.9人、歐盟成員國平均僅得2.5人。

在歐盟成員國的疫苗供應緊張下,歐盟上周五(29日)為阻止疫苗從「後門」(back door)運入英國,宣布啟動脫歐協議緊急條款第16條,暫停貨物自由進出北愛邊境。

緊急條款第16條一直被視為「核選項」(nuclear option)。該條款指,若在「經濟、社會或環境出現困難」(economic, societal or environmental difficulties),容許歐盟或英國可以採取單方面措施,暫停讓貨物自由進出北愛邊境。

歐盟周六宣布撤回措施,更承認在這個問題上犯了錯。歐盟其後宣布新修訂措施,所有經愛爾蘭運到北愛爾蘭的疫苗,必須先在愛爾蘭都柏林登記數量,但強調不會阻止疫苗的出口。

英國內閣辦公室大臣高文浩(Michael Gove)接受《天空新聞》訪問時指:

「他們(歐盟)知道自己犯了錯,我相信我們現在可以集中精力,確保我們的疫苗接種計劃得以成功。」

(They have recognised they have made a mistake and I believe we can now concentrate on making sure that our vaccine programme is successful.)