【新冠疫苗】歐盟「轉軚」取消限制出口 承諾不干擾對英國供應

新冠疫情全球大流行，多國加快接種新冠疫苗，歐盟與英國更因為疫苗出現爭拗。不過，歐盟周六（30日）突「轉軚」，取消限制新冠疫苗出口的措施，但疫苗經愛爾蘭運往北愛爾蘭時，必須登記疫苗的數量。歐盟承認在事件中「犯錯」（blunder），並承諾不再干擾對英國的疫苗供應。

斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒先到先得 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）數據指，在每一百人中，英國平均已有12.5人接種疫苗、美國則平均7.9人、歐盟成員國平均僅得2.5人。

在歐盟成員國的疫苗供應緊張下，歐盟上周五（29日）為阻止疫苗從「後門」（back door）運入英國，宣布啟動脫歐協議緊急條款第16條，暫停貨物自由進出北愛邊境。

緊急條款第16條一直被視為「核選項」（nuclear option）。該條款指，若在「經濟、社會或環境出現困難」（economic, societal or environmental difficulties），容許歐盟或英國可以採取單方面措施，暫停讓貨物自由進出北愛邊境。

歐盟周六宣布撤回措施，更承認在這個問題上犯了錯。歐盟其後宣布新修訂措施，所有經愛爾蘭運到北愛爾蘭的疫苗，必須先在愛爾蘭都柏林登記數量，但強調不會阻止疫苗的出口。

歐盟批准使用 18歲以上可接種牛津疫苗 【下一頁】

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）接受《天空新聞》訪問時指：

「他們（歐盟）知道自己犯了錯，我相信我們現在可以集中精力，確保我們的疫苗接種計劃得以成功。」 （They have recognised they have made a mistake and I believe we can now concentrate on making sure that our vaccine programme is successful.)

英國外相藍韜文（Dominic Raab）亦表示，已獲歐盟保證不會干預對英國的新冠疫苗供應。藍韜文又指，只有通過國際合作，才能戰勝疫情大流行。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦對歐盟早前的決定不敢苟同，斥責此等同「疫苗民族主義」（vaccine nationalism），加劇全球的不平等。

責任編輯：林嘉莉