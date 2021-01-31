【新冠後遺症】美食飄出臭味　有英國康復者患上「嗅覺倒錯」

不少人感染新冠肺炎後，暫時失去了嗅覺。患者康復後嗅覺通常會恢復，但有些康復者卻出現「嗅覺倒錯」（parosmia），發現東西聞起來味道不一樣。據BBC報道，約65%的新冠病毒感染者失去了嗅覺和味覺，據估計當中約10%會發展為「嗅覺定性障礙」，即嗅覺倒錯或更罕見的疾病。嗅覺倒錯患者數量正不斷增長，但學者亦未能確定為甚麼會發生這種情況，也不知道如何治癒。

據BBC報道，來自英國薩頓科爾菲爾德、今年47歲的克萊爾（Clare Freer），在去年3月感染了新冠病毒，和許多人一樣因此失去了嗅覺。去年5月，嗅覺短暫地恢復了。但到了6月，克萊爾拒絶了她最喜歡的美食，因它們散發著難聞的香水味。而每當克萊爾嘗試為家人煮飯時，她都會哭，因為氣味讓她頭暈。每次她把東西放進烤箱時，她都聞到一種強烈的化學物質或燒焦的味道，令她無法忍受，她甚至不能再親吻伴侶了。

自去年夏天以來，她只能接受麵包和奶酪，嗅覺倒錯嚴重影響了她的情緒。後來，克萊爾在Facebook上找到了一個由嗅覺缺失慈善機構「AbScent」成立的群組，群組有6,000名成員。幾乎所有人都是因為新冠病毒導致嗅覺喪失，最後都引發了嗅覺倒錯。

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英國雷丁大學科學家帕克（Jane Parker）和AbScent臉書群組的網友合作發現，肉、洋葱、大蒜和巧克力，以及咖啡、蔬菜、水果、自來水和葡萄酒通常會引起不良反應。帕克說，志願者和其他嗅覺倒錯患者反覆描述幾種難聞的氣味，一種是化學和煙熏味，一種是甜味和令人作嘔的氣味，還有一種「嘔吐物氣味」。研究還發現，難聞的氣味可能會在患有嗅覺倒錯的患者身上停留超乎尋常地長久。對大多數人來說，咖啡的香味只會在鼻孔裏停留幾秒鐘。對於嗅覺倒錯患者，它可以停留幾個小時，甚至幾天。

全球化學感官研究協會英國負責人史密斯（Barry Smith）教授表示，另一個驚人發現是，對於一些人來說，尿布和衛生巾的氣味變得令人愉悅，「就如同，人類排洩物聞起來像食物，而食物現在聞起來像人類排洩物。」

導致嗅覺倒錯普遍認為是因為神經纖維受損造成，神經纖維將信號從鼻子的感受器傳遞到大腦中嗅球的末端。帕克說，當這些纖維重新生長時——無論損傷是由車禍造成的損傷，還是由病毒或細菌感染引起的——人們認為這些纖維可能會重新連接到錯誤的末端。理論上，在大多數情況下，隨著時間推移大腦會糾正這個問題。但由於在新冠疫情之前患有嗅覺倒錯，研究仍不多，患者何時能恢復仍未可確定。

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責任編輯：葉卓偉