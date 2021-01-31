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【中國熱話】央視報道揭玩「盲盒」為何容易上癮　不確定性令大腦分泌多巴胺

環球政經 13:37 2021/01/31

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潮流玩具公司泡泡瑪特（09992）上市，令香港投資者認識到「盲盒」在內地熱銷的現象。有數據顯示，內地每年平均有20萬人玩「盲盒」花費超過2萬元人民幣，甚至有人一年斥百萬元玩「盲盒」。據央視新聞日前報道，探討為何玩「盲盒」容易上癮，相關話題衝上微博熱搜。

大部分「盲盒」內都是不同的玩偶、玩具，從包裝上未能知道盒內放置的款式。商家為了刺激「盲盒」銷情，會不斷推出新系列、新產品。一個系列通常有10多個款式。若顧客想收集一系列玩具，必須要不斷「抽盒」，情況與扭蛋相似。

央視報道指，美國心理學家斯金納（Burrhus Skinner）曾做過著名的「斯金納箱」實驗，可解釋人類對盲盒一類產品成癮的心理機制。

斯金納將白老鼠放在設有食物投放機關的籠子里。如果白老鼠每踩一下機關就會有食物掉落的話，白老鼠就知道在饑餓時去踩機關。接着，斯金納升級實驗。如果食物投放與踩機關之間沒有規律、完全隨機的話，因為白老鼠完全無法預測踩這一下會不會有食物，它便會一直不停地踩機關。人類對盲盒成癮，亦是類似的心理。

央視又訪問了北京大學心理與認知科學學院副教授毛利華，他表示年輕人充滿好奇心，而抽取盲盒最能夠滿足這種好奇心，當面對一個盒子不知道會抽出甚麼，這種不確定性會讓人興奮及期待。因為在人類大腦當中，不確定性跟獎賞系統連繫在一起，面對不確定的東西，大腦會分泌出更多的多巴胺，一種令人感到快感的荷爾蒙。

同時，人類有追求完滿的心態，更加想收集一套「盲盒」。專家又指，玩「盲盒」一旦成癮，對生活、社交、學習等構成影響。

無良商家推「動物盲盒」 10蚊人民幣可抽純種哥基 網民批不尊重生命，請看 下一頁

 

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責任編輯：葉卓偉

 

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