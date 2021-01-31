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【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型

股樓投資 12:59 2021/01/31

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市建局行政總監韋志成今日發表網誌表示，隨著市建局成功落實「煥然懿居」項目，工程團隊已就毗鄰的「煥然懿居二期」項目，展開詳細的規劃設計工作。參考了「煥然懿居」發售「首置」單位的經驗和業主的置業需要。市建局初步計劃將260個「首置」單位的一半數量，撥作兩房及三房戶型，盡量照顧家庭申請者的需要；至於餘下的一半單位，將以一房戶型設計。他期望將新一批「首置」單位推前在2023年預售，滿足更多首置申請人的置業需要。

韋志成表示，市建局去年12月為「煥然懿居」餘下43個以「首置」形式出售的單位，早前已按優先次序分批安排申請者與房協會面作資格審核。房協完成審批工作後，在剛過去的周三和周五 (1月27日及29日)，安排第一批合資格的申請者揀選單位。這兩天共有40伙獲揀選並完成單位的買賣手續，當中包括28伙首次加入「首置」單位發售的三房戶型。

他相信「煥然懿居」首置計劃的銷售經驗和首置業主的數據，有助政府檢討日後其他「首置」計劃的申請資格準則，從而更針對性地配合目標群組的經濟及負擔能力，照顧他們的置業需要。

煥然懿居第一期外貌及示範單位（請點按圖片放大觀看）

    點擊圖片放大
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「煥然懿居二期」不會提供開放式單位

毗鄰的「煥然懿居二期」項目已展開詳細的規劃設計工作。韋志成說，參考了這次發售「首置」單位的經驗和業主的置業需要，初步計劃將260個「首置」單位的一半數量，撥作兩房及三房戶型，盡量照顧家庭申請者的需要；至於餘下的一半單位，將以一房戶型設計，故此，「煥然懿居二期」項目將不會提供開放式單位作選購。

考慮到家庭戶的需要，在設計「煥然懿居二期」項目屋苑會所和戶外設施配套時，亦盡量探討引進更多元化和適合長幼共融的設施；而「二期」的地面休憩空間亦會透過融合規劃設計，與「煥然懿居」連接，讓兩個項目的居民可以共享這個優質的社區環境。

他期望團隊能加快完成「煥然懿居二期」項目的規劃及設計工作，使建築工程能夠盡快動工，希望爭取新一批「首置」單位能夠推前在2023年預售，滿足更多首置申請人的置業需要。

 

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責任編輯：葉卓偉

經濟 市建局 市建局 煥然懿居

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