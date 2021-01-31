【新冠疫苗】歐盟擬施行疫苗出口管制　世衛批「喪失道德底綫」

歐盟近日表示，必要時將會禁止境內生產的新冠病毒疫苗出口，引發各國爭議。世衛總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）本周五（29日）批評歐盟作法，指囤積疫苗的行為「喪失道德底綫」，還會促使疫情蔓延，令全球經濟復甦放緩。

根據新規定，在歐盟禁令生產疫苗的公司，必須要先完成對歐盟的疫苗供應之後，才能夠將疫苗出口到歐盟以外的國家，否則歐盟成員國可以限制疫苗出口，可能會影響包括英國、美國、加拿大以及澳大利亞等在內的全球100個國家。歐盟對此回應指，維護歐盟內部公民的安全是他們目前面臨的首要任務和挑戰，因此「別無選擇」，並表示這一管制措施是臨時舉措，並非出口禁令。

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就歐盟限制疫苗出口，本港政府指發言人表示極度關注，並會密切留意事態發展，會致力確保新規定不影響疫苗製造商與第三方按已簽訂的預先採購協議出口疫苗。



政府指已與簽訂預先採購協議的疫苗製造商積極跟進，致力爭取已訂購的疫苗可以順利如期供港。同時已向復星醫藥提出，需向相關各方了解，致力確保按預先採購協議出口供港的復星醫藥／BioNTech疫苗不會受到影響。

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