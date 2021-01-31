【新冠疫情】港府：採取更果斷更嚴厲措施　達至疫情「清零」目標

本港新冠疫情仍然反覆，政務司司長張建宗、食物及衛生局局長陳肇始今日分別發表網誌，談到疫情防控措施。兩人均提及政府會採取更果斷和更嚴厲的措施，以「快、準、狠」的戰略防止病毒在社區傳播，保護市民健康安全，務求達至「清零」的目標。

張建宗表示，政府短短一星期已經進行了三次「受限區域」強制檢測的行動，行動精準並具成效，以風險為本的原則，成功找出社區潛伏的隱形患者，而且能夠迅速在指定時間內完成，務求在抗疫同時，做到以人為本，將對市民的影響減至最低。政府會按疫情的發展和實際需要繼續加大力度、速度及幅度進行這類的行動。他說，不排除在短時間內須於不同區域，以不同規模或形式展開強制檢測行動。

陳肇始提到，面對反覆的疫情，將採取更果斷和更嚴厲的措施，透過「外防輸入、內防擴散」的措施嚴控疫情，以及進一步加強各項防疫措施的精準度，務求達至「清零」的目標。

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她說病毒檢測仍然是遏制疫情最重要的一環。現時病毒檢測的策略，是繼續推行並擴大「須檢必檢」、「應檢盡檢」及「願檢盡檢」三方面的檢測措施。政府會按區域針對性地擴大強制檢測，第一是全港性，現時如一幢大廈在14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，或它的污水檢測有呈陽性的樣本，會被納入強制檢測公告。

第二個層次是「指定區域」的強制檢測，會因應風險評估，劃出「指定區域」，而在區域內新增一宗確診個案或污水樣本檢測呈陽性的住宅大廈納入強制檢測公告，並限制於「核心區域」範圍內的人士接受檢測。第三個層次更加嚴格，即是除了檢測外，人員的流動亦受到限制，政府不再單憑個別樓宇是否有確診個案，而是整個區域內的所有樓宇和處所內的人士都要在一段時間內禁止離開這個區，並進行病毒檢測。

她重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截病毒在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。她感謝大部分居民遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。然而，在執法行動中，仍然發現有少數居民違反強制檢測公告，亦已向他們發出定額罰款，政府必定會繼續嚴厲執法。

陳肇始說，明白無論是強制檢測的行動，或是執法過程都可能引起一些居民的不便，但為了加強「須檢必檢」，盡快找出和截斷社區傳播鏈，以遏止疫情，希望市民諒解，相信只要政府和市民同心抗疫，排除萬難，在短時間為小區內所有居民檢測，必可達到小區「清零」，令市民生活盡快回復正常。

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責任編輯：葉卓偉