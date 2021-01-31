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【貧富懸殊】疫情下股市氣氛炙熱　令富人愈富、窮人愈窮？

環球政經 12:33 2021/01/31

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樂施會（Oxfam）近期發表貧富差距報告，指疫情正加劇幾乎所有國家的不平等程度，是有史以來首次出現這種狀況。根據樂施會報告顯示，世界排名前1000位億萬富豪的財富，僅用了9個月時間回復至疫情前水平，但對於世界上最貧困的人口，他們需要花費10年以上時間才能回復。

【美股焦點】股價暴跌　富國銀行CEO遭減薪一成　疫情下美國四大銀行CEO幾錢人工？【下一頁

新冠疫情令環球各國陷入「百年不遇的最糟糕經濟衰退」，但與此同時全球富豪的財產總值卻因為股市反彈和「操縱經濟」而大幅增長，造成更嚴重的財富差距。數據顯示，自去年疫情以來，得益於科技股主導的股市反彈，全球首十大富豪身家合共增加了5,400億美元，包括亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）等。

與此同時，全球仍有30億人無法得到到醫療服務保障，約四分之三的工人無法享受失業救濟金或帶薪病假等社會保障；在中低收入國家，半數以上工人雖然擁有工作，但仍處於貧困狀態。

【封區強檢】預告未來繼續突襲封區檢測 港府冀各部門設調動機制【下一頁

本港貧富懸殊的情況同樣嚴重，樂施會引述根據統計處資料，指2016年香港原住戶收入的堅尼系數（用於判斷收入分配公平程度）為0.539，創45年來新高，遠超0.4的警戒綫。而《福布斯》2019年《香港50大富豪排行榜》數據顯示，全港50名最富有的人總資產為2.23萬億元，較2016年8月增長了18%。

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撰文 : 李勝男

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