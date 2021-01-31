【美國疫情】全美確診人數達2665萬　CDC頒令強制搭乘交通工具戴口罩　三類人士可獲豁免

美國疫情持續擴散，為減少病毒的擴散，本周美國疾控中心（CDC）本周正式下令，要求民眾在等待及搭乘公共交通工具時必須佩戴口罩，該項命令將於周一（2月1日）凌晨起正式生效，違反者將觸犯聯邦法律。

根據CDC頒布的口罩令要求，市民在等候、上落交通工具或搭乘途中，必須配戴口罩遮掩口鼻，不論是飛機、輪船、渡輪、火車、地鐵、巴士、的士、共享乘車等皆不例外。另外乘客進入機場、巴士及渡輪地鐵、火車站等交通樞紐時，也要遵守上述規定。

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不過CDC亦出，有三類人士可獲豁免，分別是兩歲以下兒童、無法戴口罩的殘疾人，以及配戴口罩會影響工作安全的人士。另外乘客在短期內進食、飲水、服用藥物等必要情況下亦可短時間內除下口罩。

新任總統拜登（Joe Biden）上台後一口氣簽署逾40項行政命令，當中「100日口罩令」下令全美民眾要連續佩戴口罩100天，稱這將令新增確診人數減少。截至本周日（31日），全美已有2,665萬人確診感染新冠病毒，死亡個案高達45萬宗。

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