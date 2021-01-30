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【Google Maps新功能】預先規劃電動車路線　導航自動新增沿路充電站

科技 18:32 2021/01/30

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Google近日宣布，Google Maps將以人工智能分析數千個公共充電站，為電動車安排和計算充電最佳路線及到達時間。

雖然現時Google Maps已能快速搜尋電動車充電站位置，但是對於車主而言，如何能透過地圖服務妥善規劃後續行程，可能更加重要。Google近日宣布，Google Maps將以人工智能分析數千個公共充電站，為電動車安排和計算充電最佳路線及到達時間，藉此協助電動車車主預先規劃路線。

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Google承認，要解決電動汽車的路線規劃並非易事，因為電動車要在附近的充電站找到合適充電的插頭，加上充電站收費不一，提供的充電插頭亦不同，難以準確預計時間。而新版Google Maps就加入更多考量因素，藉此協助車主找到最佳行進路線，甚至可以確認途中停下來充電所需的時間，以及在行進過程中，提醒使用者原本預計前往充電站是否還有空位。

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不過，是次更新主要是針對以Google原生的Android Automotive系統作為其主要操作系統的電動汽車。目前只有兩款搭載Android Automotive的車型，包括Volvo四門電動房車Polestar 2，以及電動休閒車XC40 Recharge，Google指其他電動車型的路線規劃仍在開發階段，有待日後公布。

責任編輯：施雯雯

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