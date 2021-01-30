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【Kawaii生活百貨@iM網欄】農曆年將至 齊學紅星擺年花催運

名人薈萃 18:36 2021/01/30

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來到臘月家家戶戶都準備過年，今年大家的心情可能都會很複雜，就讓自己心情放輕鬆一下，開開心心迎新歲吧！

綜合一些紅星過年的習俗，他們在家中都會有以下的東西：桃花或各種年花、攢盒(全盒)、蜜棗甜茶、年糕。紅星們都會親自去挑選桃花和年花，他們會深信花開富貴之外，年花有助人緣運氣富貴人家一定要有。

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攢盒內一定要放糖和金元寶朱古力，寓意賺到盤滿缽滿，甜茶和年糕招待朋友也是必備。如果想像紅星般年年旺，不防試試。

每年年三十晚我都有行年宵的習慣，行一個大運買買賀年禮物和年花，可惜今年做不到。既然今年大型花市沒有了，很多花農和花商也要各出奇謀。最近去了東港城商舖內舉辦的新春花市限定店，當中有山城花藝的年花還有千葉園的蘭花。

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講到蘭花我家每年都會買來過年，因為蘭花比一般的年花擺放時間長，如果打理得宜可以放三個月，我放劍蘭都只有兩星期，水仙都只有幾個星期，所以我家會選蘭花。

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跟新俊蘭花才子楊尹俊Ryan 學習栽種蘭花的小貼士，他表示蘭花不用常澆水，大約7日澆一次水, 蘭花是怕濕不怕乾的花, 還要通風,

種蘭花3大秘訣：

1) 澆水方式：夏天一週澆水一次，冬天兩週一次即可，一次澆一杯水的水量。花蕾盛放後, 就更加不要淋太多水, 適當栽種蘭花可放到半年！

2) 夏天請放置在半陰涼爽的地方，冬天請放在室內溫暖的地方。

3) 請勿放置在冷氣或暖氣迎風處。好天氣的時候，可輕噴水霧在葉面上。

大家試試這個秘訣，像紅星們在家中擺放一下年花，可能真的會花開富貴有助運勢。

麥玲玲師傅指點，今年財位在西邊，人緣愛情在南邊，大家可以擺些催旺物品和年花，祝大家牛年好運！財運亨通！身體健康！

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

更多Kawaii生活百貨@Kawaii的文章請按此

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撰文 : Kawaii(黃櫟同)

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