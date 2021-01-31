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【美國制裁】小米起訴美國國防部及財政部　要求從黑名單中除名

宏觀解讀 18:53 2021/01/31

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小米於向美國國防部和財政部提出訴訟。

小米 （01810） 早前被美國政府列入與中國軍方相關的制裁名單，小米最新表示，已於周五（29日）在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和財政部，指兩機構在將公司列入「中國軍方公司」的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤，為了維護公司全球用戶、合作夥伴、員工和股東的利益，要求法院宣告該決定違法並撤銷該決定。

除了小米，仲有邊間公司被美國列入黑名單？按【下一頁】了解更多

外媒早前引述訴狀報道，貝萊德公司（BlackRock ）、先鋒集團（Vanguard）和道富（ State Street）等美國大型機構投資者將被迫於11月按照規定出售持股。小米形容，該判決並不合法及違憲（unlawful and unconstitutional），又表明公司不受解放軍控制。目前的加權結構下，公司75%的投票權由聯合創始人林斌及雷軍持有，並沒有軍方個人或實體的所有權或控制權。

小米：公司並非中國軍方擁有

美國國防部於今年1月14日宣布，將內地9間列入與中國軍方有關連的制裁名單，當中包括小米和內地飛機製造商商飛。當時，小米回應指，公司並非中國軍方擁有、控制或關聯方。公司又表示將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。

詳細了解當時小米如何回應　按【下一頁】

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相關文章：【小米股價】瑞信：美國禁令不受影響小米基本因素　維持跑贏大市評級

責任編輯：謝卓榮

 

港股 美國國防部 制裁 小米 小米集團－W（01810）

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