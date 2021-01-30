【頭戴式耳機】AirPods Max一機難求　未來數月將持續缺貨至4月

▲ Apple行政總裁Tim Cook接受路透社採訪時透露，最新的頭戴式耳機AirPods Max在未來幾個月依然非常缺貨，可能要到今年4月份才會開始逐步緩解。

距離AirPods Max推出至今已逾一個多月，但仍然供貨短缺，一機難求。最近，蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）接受路透社採訪時透露，最新的頭戴式耳機AirPods Max在未來幾個月依然非常缺貨，可能要到今年4月份才會開始逐步緩解。

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AirPods Max於去年12月中旬發布，在產品推出幾個小時後，由於需求量龐大，供不應求，用戶在官網上看到的出貨日期已經到2021年。而現時經銷商手中也沒有現貨，用戶需在官網訂購，可能要2月底到3月初才能到貨。Tim Cook表示，這款高端耳機會在1-3月期間，持續出現供應短缺的情況。

不過，網上有消息指，AirPods Max目前在蘋果的亞馬遜（Amazon）商店依然有貨，備有銀色和灰色兩種顏色選擇，價格為官方訂價的549美元（約港幣4,256元），且能在幾天內送達。而蘋果也開始銷售AirPods Max的獨立耳墊，此款耳墊設有五種顏色，零售價為69美元（約港幣535元）。

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事實上，缺貨的產品並不只是耳機。蘋果首席財務官Luca Maestri指，iPhone也出現了一些供應限制，預計3月份左右才會有解決方案，這意味著用戶可能要到4月份才能看到所有機型的廣泛供貨。

責任編輯：施雯雯