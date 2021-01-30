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【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響　未來主力高階手機市場

科技 16:47 2021/01/30

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Honor在上周已宣佈與高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）和AMD等主要零件供應商恢復合作夥伴關係，並已計劃開始銷售更多高階手機。

自從2019年中被美國商務部納入實體清單後，華為的手機業務就開始受到種種阻滯，在去年11月甚至要將其子品牌Honor（榮耀）手機拆售。不過，作為華為的副線品牌，Honor雖然有推出旗艦級手機，但一向都以中低階手機作為主力，但傳聞指今年將會有所轉變。

【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場

Honor首席行政總裁George Zhao Ming日前接受《南華早報》訪問時表示，該公司與華為分拆後表現良好，獲得對方很多祝福和支持，Honor在未來發展和迎接的機遇不會有太多約束。他又指，Honor已經準備好迎接挑戰，零件在沒有供應限制的情況下，公司在中國的中高端手機市場上將會具有非凡的優勢。

據了解，Honor在上周已宣佈與高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）和AMD等主要零件供應商恢復合作夥伴關係，而其他合作的公司還包括Samsung、SK Hynix、MediaTek、Sony和Micron Technology。儘管高通已獲美國政府批准，可向華為供貨4G手機晶片，但華為仍然大受制肘；而本月初，華為就宣布推出一款使用台灣聯發科晶片組的新手機。

【華為禁令】傳榮耀開發新手機系列　將支援Google行動服務

【華為動向】華為宣布法國設立5G設備工廠　無懼歐美國家打壓

Honor表示，已計劃開始銷售更多高階手機，並擴展至歐洲和拉丁美洲的更多市場。不過，Honor仍必須與Google達成新合作協議，才能成功在中國境外銷售設備，因為Android手機沒有GMS服務，對中國以外的市場銷售相當不利。

責任編輯：施雯雯

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