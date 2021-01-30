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躋身核電技術世界前列 中國首座第3代核電「華龍一號」正式投入商業運作

環球政經 17:05 2021/01/30

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內地研究方中核集團表示，由國內生產首座第3代核電「華龍一號」福清核電5機組，於周六（30日）已通過連續運行測試，正式投入商業運行；並指繼美國、法國、俄羅斯等多國後，中國已真正掌握自主三代核電技術的國家，核電技術躋身世界前列。

【氣候變化】峰會前夕逾3,000全球科學家聯署 促各國應對氣候變化：【下一頁

【英國脫歐】英國轉口港使用率急降　物流業取道其他路線來往法國及愛爾蘭：【下一頁

中核集團董事長余劍鋒介紹，華龍一號是當前世界核電市場上接受度最高的三代核電機型之一，其設計壽命60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯設計換料週期18個月，採用雙層安全殼等技術，所有設備國產化率達88%，當局已完全具備批量生產該機型的能力。

他指，每台機組每年可發電近100億千瓦，滿足中等發達國家100萬人口的生產和每年生活用電需求，相當於減少消耗312萬噸的標準煤、減少排放816萬噸二氧化碳，有助優化中國能源結構、推動綠色低碳發展、實現碳中和目標。

 

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責任編輯：潘曉豐

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