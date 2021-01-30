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【遊戲驛站GME贏家】散戶去年免費獲1股GameStop　如今沽出勁賺超過90倍

股市 16:14 2021/01/30

分享：

該名散戶下券商Robinhood獲送1股GameStop，當時股價為3.7美元。

遊戲驛站GameStop（美：GME）散戶挾淡倉事件震撼整個華爾街。據外電報道指，一名散戶投資者（Sarah Mancuso）曾於去年3月份下載券商Robinhood應用程式，而收到隨機贈送的免費一股GameStop，截至今年1月27日，她才發現股價升超過100倍。

散戶集結成群，大鱷亦要投降　按【下一頁】了解更多

報道指出，Sarah Mancuso當時免費獲得一股GameStop，其股價約3.7美元，她曾抱怨獲得一股毫無前途的公司股份，下載Robinhood後亦沒有於該平台投入金額進行任何交易，並曾多次想關閉帳戶。

I was a bit annoyed I got a share in a company that clearly had no future.

直至早前散戶連日掃貨撐起GameStop股價，Sarah Mancuso才注意到GameStop股價急升的消息。她表示，她於今年1月27日，以353美元出售一股GameStop，勁賺超過90倍。

相關文章：【遊戲驛站GME】Robinhood急集資逾10億美元　由散戶至愛變眾矢之的、CEO：須符財務要求（第二版）

【遊戲驛站GME】香櫞宣布不再發表沽空報告　專注研究好倉投資機會

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https：//bit.ly/2Y90Lv0

責任編輯：謝卓榮

美股 GameStop（美：GME）

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