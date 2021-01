【遊戲驛站GME贏家】散戶去年免費獲1股GameStop　如今沽出勁賺超過90倍

遊戲驛站GameStop(美:GME)散戶挾淡倉事件震撼整個華爾街。據外電報道指,一名散戶投資者(Sarah Mancuso)曾於去年3月份下載券商Robinhood應用程式,而收到隨機贈送的免費一股GameStop,截至今年1月27日,她才發現股價升超過100倍。

報道指出,Sarah Mancuso當時免費獲得一股GameStop,其股價約3.7美元,她曾抱怨獲得一股毫無前途的公司股份,下載Robinhood後亦沒有於該平台投入金額進行任何交易,並曾多次想關閉帳戶。

I was a bit annoyed I got a share in a company that clearly had no future.